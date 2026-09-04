Τουρκικά UAV στο Αιγαίο: Έξι παραβάσεις από τρία μη επανδρωμένα

Τουρκικά UAV πραγματοποίησαν έξι παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, με τις πτήσ...

Τουρκικά UAV πραγματοποίησαν έξι παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, με τις πτήσεις τους να καταγράφονται στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Συνολικά εντοπίστηκε δραστηριότητα τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία πετούσαν μεμονωμένα, χωρίς να καταγραφούν σχηματισμοί.Οι έξι παραβάσεις αφορούσαν τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, ενώ δεν σημειώθηκαν παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Επίσης, δεν καταγράφηκαν οπλισμένα αεροσκάφη ή εμπλοκές.