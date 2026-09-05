Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ αποκαλύπτεται.... Κωδικός «Trene bindir» = Σκότωσε τους Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους…. Τους έριχναν σε πηγάδια...!!!

Βιβλίο αποκαλύπτει πως σκότωναν οι Τούρκοι τους αιχμαλώτους κατά την τουρκική εισβολή: Κωδικός “ανέβασε τους στο τρένο”… Μεγάλη αναστάτωση ...

Βιβλίο αποκαλύπτει πως σκότωναν οι Τούρκοι τους αιχμαλώτους κατά την τουρκική εισβολή: Κωδικός “ανέβασε τους στο τρένο”…Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας προκάλεσε ένα βιβλίο σε σχέση με την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την εφημερίδα «Αβρούπα».Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, πρόκειται για το βιβλίο του κουρδικής καταγωγής συγγραφέα Roni Alasor με τίτλο «Κωδικό Μήνυμα: Ανέβασε στο τρένο!» [Şifreli Mesaj: “Trene bindir!”], το οποίο κυκλοφόρησε στην Γερμανία το 1999 και περιέχει μαρτυρίες Τούρκων στρατιωτών που έλαβαν μέρος στην εισβολή.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κωδικός «ανέβασέ τους στο τρένο» σήμαινε «σκότωσε τους Ελληνοκύπριους αιχμάλωτους».Δημοσιεύοντας αποσπάσματα από το βιβλίο, η εφημερίδα σημειώνει ότι κάποιος λοχίας ονόματι Χ. Κιοφτέν ανέφερε ότι παντού ήταν κατεστραμμένα και καμένα τα σπίτια και ότι ο διοικητής τους, Τουφάν Σανλί, τους έλεγε να πυροβολούν, να σκοτώνουν, να γκρεμίζουν και να καίνε χωρίς έλεος.Ο δεκανέας ονόματι Μουσταφά Ονγκάν ανέφερε ότι στις επιχειρήσεις που ονομάζονταν εκκαθαριστικές δεν έκαναν τίποτε άλλο εκτός από δολοφονίες, πλιάτσικο και βιασμούς. Σημειώνει μάλιστα ότι στο χωριό Μόρα δολοφονήθηκαν 100 άτομα καθώς διέφευγαν και ότι ανάμεσά τους υπήρχαν γυναίκες και παιδιά.Ο στρατιώτης ονόματι Α. Κ. Ραματάν περιγράφει περιστατικό στο οποίο έστρεψε το όπλο του κατά αιχμαλώτου ρωτώντας τον αν γίνεται μουσουλμάνος και τον σκότωσε αδειάζοντας όλο του το γεμιστήρα πάνω του όταν πήρε αρνητική απάντηση.Τέλος, ο πυροβολητής Ο. Σαάτ ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι υπήρχαν τρία πηγάδια κοντά στον δρόμο ανάμεσα στα χωριά Τύμπου και Αφάνεια και ότι γύρω στους 70-80 Ελληνοκύπριους δολοφονήθηκαν και ρίχτηκαν σε αυτά τα πηγάδια.Πηγή: ΚΥΠΕ