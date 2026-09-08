Su-35: Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Κουρσκ

Ρωσικές και ουκρανικές πηγές πληροφόρησης ανέφεραν πως δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Su-35 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας συγκρούστηκαν ...
Ρωσικές και ουκρανικές πηγές πληροφόρησης ανέφεραν πως δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Su-35 της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Κουρσκ.
Την είδηση για την ενάερια σύγκρουση των Su-35 έκανε αρχικά γνωστή ο περίφημος ρωσικός στρατιωτικός μπλόγκερ «Fighterbomber», ο οποίος έχει στενές σχέσεις με την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας.
Στη συνέχεια, ουκρανικές στρατιωτικές πηγές πληροφόρησης επιβεβαίωσαν το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με αναφορές, ένας πιλότος έχασε τη ζωή του, ενώ οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια για τη φονική εναέρια σύγκρουση των δύο μονοθέσιων μαχητικών αεροσκαφών.
Με πληροφορίες από: United Media 24
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