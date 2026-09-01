«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το βίντεο της Rafael για τον ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο

Με αφορμή την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ σήμερα (31.08.2026) για την ανάπτυξη του νέου αντιβαλλιστικ...

Rafael is on its way to protect the skies of Greece 🇮🇱🇬🇷



We are taking a central role in the Israel Ministry of Defense’s largest ever defense export deal with Greece.



As part of the “Achilles Shield” project, we will provide Greece with the David’s Sling and SPYDER air defense… pic.twitter.com/mkXGIUcYAb — Rafael Advanced Defense Systems (@RAFAELdefense) August 31, 2026

Με αφορμή την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ σήμερα (31.08.2026) για την ανάπτυξη του νέου αντιβαλλιστικού, αντιπυραυλικού και αντιαεροπορικού συστήματος, η ισραηλινή εταιρεία Rafael δημοσίευσε ένα βίντεο για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».«Δημιουργήθηκε από τους προγόνους μας. Τελειοποιήθηκε από εμάς», γράφει στο βίντεό της η ισραηλινή εταιρεία, αναφερόμενη στο σύστημα «David’s Sling», τη «Σφεντόνα του Δαυίδ».Η Rafael συμμετέχει στο πρόγραμμα προμηθεύοντας την Ελλάδα με τα συστήματα SPYDER και David’s Sling, αλλά και το ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου (C2), όπως εξηγεί σε διαφορετικό βίντεο που δημοσίευσε.To τρίτο σύστημα που αγοράζει η χώρα μας, το Barak MX, κατασκευάζεται από την Israel Aerospace Industries.