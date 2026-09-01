Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το βίντεο της Rafael για τον ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο

Σεπτεμβρίου 01, 2026

  Με αφορμή την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ σήμερα (31.08.2026) για την ανάπτυξη του νέου αντιβαλλιστικ...

 



Με αφορμή την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ σήμερα (31.08.2026) για την ανάπτυξη του νέου αντιβαλλιστικού, αντιπυραυλικού και αντιαεροπορικού συστήματος, η ισραηλινή εταιρεία Rafael δημοσίευσε ένα βίντεο για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Δημιουργήθηκε από τους προγόνους μας. Τελειοποιήθηκε από εμάς», γράφει στο βίντεό της η ισραηλινή εταιρεία, αναφερόμενη στο σύστημα «David’s Sling», τη «Σφεντόνα του Δαυίδ».

Η Rafael συμμετέχει στο πρόγραμμα προμηθεύοντας την Ελλάδα με τα συστήματα SPYDER και David’s Sling, αλλά και το ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου (C2), όπως εξηγεί σε διαφορετικό βίντεο που δημοσίευσε.



To τρίτο σύστημα που αγοράζει η χώρα μας, το Barak MX, κατασκευάζεται από την Israel Aerospace Industries.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)