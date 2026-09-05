Εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα

Την πρώτη εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα, έδωσε ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης μιλώντας σ...

Την πρώτη εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα, έδωσε ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.Επιχειρώντας να ξεκλειδώσει τα αίτια της συντριβής, ο κ. Φραγκούλης ανέφερε ότι είτε κάτι πολύ δύσκολο και απρόοπτο έχει συμβεί - που δεν προσπάθησαν να το βγάλουν εις πέρας και προτίμησαν να διασφαλίσουν το αεροσκάφος - είτε δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το κάθισμα εκτίναξης.Σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, είπε πως είναι πάρα πολύ έμπειροι. «Αυτούς τους ελιγμούς, οι δύο χειριστές τούς έκαναν καθημερινά» προσέθεσε. Στη συνέχεια, σημείωσε ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί στον χειριστή, αυτό θα μας το δείξει η έρευνα.Αναφερθείς στο αεροσκάφος, το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, είπε ότι ήταν πολύ καλό.Μιλώντας για τις επιδείξεις, είπε πως δεν είναι τυχαίες, αλλά οι ίδιες αναχαιτίσεις που κάνουν καθημερινά τα αεροπλάνα στο Αιγαίο. «Αυτές οι ταχύτητες και αυτοί οι ελιγμοί που γίνονται στον αέρα σε μεγάλα ύψη, γίνονται πλησίον του εδάφους» σημείωσε. Συμπλήρωσε ότι ήταν κάτι συνηθισμένο για τους χειριστές.