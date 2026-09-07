Πιθανότερη εκδοχή η απώλεια ισχύος, στο ερώτημα γιατί έπεσε το Phantom... Aυτοθυσία των πιλότων μας...

Η ξαφνική απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια ελιγμού υψηλών απαιτήσεων, μια ξαφνική μηχανική βλάβη με απώλεια ισχύος ή η δραματική εμπλοκή ...

Η ξαφνική απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια ελιγμού υψηλών απαιτήσεων, μια ξαφνική μηχανική βλάβη με απώλεια ισχύος ή η δραματική εμπλοκή με σμήνος πουλιών; Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας επικεντρώνει τώρα όλες τις δυνάμεις της στα πιθανά σενάρια των αιτιών που οδήγησαν στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα.Το πρώτο σενάριο αφορά την απώλεια ελέγχου (stall) κατά τη διάρκεια κλειστής δεξιάς στροφής. Στην αεροπορική ορολογία, οι ελιγμοί επίδειξης εκτελούνται στα όρια των δυνατοτήτων του αεροσκάφους. Αν το Phantom έχασε την απαιτούμενη άντωση σε κρίσιμο σημείο, το πλήρωμα ενδεχομένως να είχε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να αντιδράσει.Παράλληλα, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο bird strike (πρόσκρουση με πτηνό), ένας αστάθμητος παράγοντας που μπορεί να νεκρώσει ακαριαία έναν κινητήρα, ή κάποιο πλευρικό ή καθοδικό ρεύμα αέρος που χτύπησε το αεροσκάφος, ενώ ήταν στα όρια στήριξής του τη στιγμή πολύ στενού ελιγμού.Οι ειδικοί, πάντως, υπογραμμίζουν κάτι συγκλονιστικό: οι δύο έμπειροι πιλότοι, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να κρατήσουν το αεροσκάφος στον αέρα.Στόχος τους ήταν να το απομακρύνουν από τον διάδρομο της αεροπορικής βάσης, όπου βρίσκονταν χιλιάδες θεατές, αλλά και από τις γύρω κατοικημένες περιοχές. Αυτή η υπεράνθρωπη προσπάθεια εξηγεί πιθανώς και το γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν οι αυτόματοι μηχανισμοί εγκατάλειψης, καθώς οι χειριστές παρέμειναν στο πιλοτήριο παλεύοντας για τη σωτηρία των πολιτών στο έδαφος.Όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 14.55. Η αεροπορική βάση της Τανάγρας φιλοξενούσε τη μεγάλη γιορτή των αιθέρων, το Athens Flying Week 2026, με χιλιάδες κόσμου να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις επιδείξεις.Το F-4 Phantom απογειώθηκε για τη δική του παρουσίαση. Μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματός του, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος. Μπροστά στα έντρομα μάτια των θεατών, το μαχητικό κατέπεσε κοντά στην περίμετρο της βάσης, προσκρούοντας σε χώρο αποθηκών.Η συντριβή ήταν σφοδρή. Το αεροσκάφος τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες και κόπηκε στα δύο. Το αεροπορικό σόου διακόπηκε ακαριαία και οι Αρχές έδωσαν εντολή για την άμεση εκκένωση του χώρου από τους θεατές για λόγους ασφαλείας.