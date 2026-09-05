ΑΘΑΝΑΤΟΙ! Αυτοί είναι οι δύο χειριστές του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα... Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

Ο 40χρονος Επισμηναγός, Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός, Δημήτρης Πέτρου ήταν οι δύο χειριστές του Phantom που έχασαν τη ζωή το...



Η ανακοίνωση του ΓΕΑ



Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος.



Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.



Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

Ο 40χρονος Επισμηναγός, Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός, Δημήτρης Πέτρου ήταν οι δύο χειριστές του Phantom που έχασαν τη ζωή τους, όταν αυτό κατέπεσε κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week στην Τανάγρα.Τα στοιχεία τους έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΑ, ενώ νωρίτερα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.