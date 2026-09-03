Δεν πάνε πουθενά.... Η Ελλάδα απέρριψε οριστικά και αμετάκλητα την αποστολή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία...

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επιβεβαίωσε κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η ...

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επιβεβαίωσε κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης (κυρίως για συστήματα Patriot) αποτελεί το κρισιμότερο εμπόδιο για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.Οι προσπάθειες της ΕΕ να πείσουν κράτη-μέλη να παραχωρήσουν αποθέματα προσέκρουσαν σε εθνικές αμυντικές προτεραιότητες. Όπως αναφέρουν διεθνή δίκτυα ενημέρωσης, η Ελλάδα και η Ισπανία αρνήθηκαν κατηγορηματικά να δωρίσουν πυραύλους αναχαίτισης, παρά τις πιέσεις και την πρόταση να μεταφερθούν βλήματα των οποίων η διάρκεια ζωής πλησιάζει στο τέλος της.Η Αθήνα απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη τις δικές της επιτακτικές ανάγκες εθνικής ασφάλειας και τη διατήρηση των επιχειρησιακών της αποθεμάτων, υπό το πρίσμα της πάγιας γεωπολιτικής έντασης και της μακροχρόνιας αντιπαλότητας με την Τουρκία, ειδικά αυτό το κρίσιμο διάστημα.