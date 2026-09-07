Πολεμική Αεροπορία: Η Kongsberg προτείνει τον πύραυλο JSM για τα ελληνικά F-35A Lightning II

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) συνάντ...





Ο πύραυλος JSM μπορεί να προσβάλει τόσο χερσαίους όσο και θαλάσσιους στόχους, ενσωματώνει προηγμένους αισθητήρες και σύστημα ζεύξης δεδομένων για αμφίδρομη επικοινωνίας. Κάθε F-35 μπορεί να μεταφέρει δύο (2) πυραύλους εσωτερικά συν άλλους τέσσερις (4) εξωτερικά.



Ο JSM ζυγίζει 416 κιλά, έχει μήκος τέσσερα μέτρα, πλάτος 48 εκατοστά και ύψος 52 εκατοστά. Ενσωματώνει πολεμική κεφαλή θραυσμάτων βάρους 120 κιλών με πυροκροτητή καθυστέρησης πυροδότησης ή πυροδότησης κατά την πρόσκρουση. Ενσωματώνει επίσης κινητήρα Turbofan τύπου F-415 και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα Mach 0,9.





Εκτός από αδρανειακό σύστημα πλοήγησης, ο JSM ενσωματώνει σύστημα καθοδήγησης GPS και TERCOM. Σύμφωνα με την Kongsberg ο πύραυλος επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές 555 χιλιόμετρα με προφίλ αποστολής High-High-Low ή 185 χιλιομέτρων με προφίλ αποστολής Low-Low-Low και Πιθανότητα Κυκλικού Σφάλματος ένα (1) μέτρο στο μέγιστο βεληνεκές.

