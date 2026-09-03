Από τις ουρές του Δημοσίου στην ΑΙ και τους μικροδορυφόρους: Πώς αλλάζει το ψηφιακό κράτος μετά το gov.gr

Από τις «ουρές» και τους φακέλους των δημόσιων υπηρεσιών έως την τεχνητή νοημοσύνη, τους μικροδορυφόρους και τις εξατομικευμένες ψηφιακές...

Από τις «ουρές» και τους φακέλους των δημόσιων υπηρεσιών έως την τεχνητή νοημοσύνη, τους μικροδορυφόρους και τις εξατομικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες κινείται η παρουσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.Με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα του gov.gr - Η Ελλάδα του σήμερα», το υπουργείο επιχειρεί, μέσα από το Περίπτερο 12, να παρουσιάσει την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και την επόμενη φάση του: ένα κράτος όπου οι ψηφιακές υποδομές, η τεχνητή νοημοσύνη και η διασύνδεση των υπηρεσιών αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.Η 90ή ΔΕΘ πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026 και στο Περίπτερο 12 η διαδρομή του επισκέπτη ξεκινά συμβολικά από την «Ελλάδα του χτες». Φάκελοι, πρωτόκολλα, έγγραφα και αναμονή στις δημόσιες υπηρεσίες αποτυπώνουν την εικόνα του παρελθόντος, πριν η διαδρομή περάσει στην εποχή του gov.gr και στις υπηρεσίες που έχουν μεταφερθεί στο ψηφιακό περιβάλλον.Το επόμενο ζητούμενο, όπως αποτυπώνεται στην παρουσίαση του υπουργείου, δεν είναι πλέον μόνο η ψηφιοποίηση μιας υπηρεσίας, αλλά η ενοποίηση της εμπειρίας του πολίτη.Το επόμενο βήμα μετά το gov.grΣε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται η «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων», το CRM, που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την ψηφιοποίηση μεμονωμένων υπηρεσιών σε ένα ενιαίο και προσωποποιημένο μοντέλο εξυπηρέτησης.Η λογική είναι τα διαφορετικά σημεία επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο να λειτουργούν με κοινή λογική και διασυνδεδεμένες πληροφορίες, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο συνεκτική, άμεση και λειτουργική.Στην ίδια λογική εντάσσονται οι ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν ήδη περάσει στην καθημερινότητα, αλλά και έργα που βρίσκονται στην επόμενη φάση ανάπτυξης.Από την τεχνητή νοημοσύνη στο ΔιάστημαΙδιαίτερο βάρος δίνεται στις υποδομές που συνδέουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία.Κεντρική θέση έχει ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», ο οποίος κατατάσσεται στην 31η θέση παγκοσμίως και στην 23η θέση ως προς την ενεργειακή του απόδοση. Αποτελεί τον πυρήνα του AI Factory «PHAROS» και, σύμφωνα με το υπουργείο, εντάσσει την Ελλάδα στις μόλις 14 χώρες παγκοσμίως που διαθέτουν υποδομές αυτής της κλίμακας για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, την έρευνα και την καινοτομία.Την ίδια στιγμή, η τεχνολογική παρουσία της χώρας επεκτείνεται πέρα από τη Γη.Στον χώρο «Greece in Orbit» παρουσιάζονται οι δυνατότητες που δημιουργούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και τη δεύτερη φάση του, «HELLAS-SPACE 2.0». Η Ελλάδα σχεδιάζει και κατασκευάζει τους δικούς της μικροδορυφόρους, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στην Παρατήρηση της Γης, τις ασφαλείς επικοινωνίες και τις διαστημικές υποδομές.Οι επισκέπτες μπορούν να δουν δύο μικροδορυφόρους ως προσομοιωμένα εκθέματα, ενώ ειδικό βίντεο παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας τις δυνατότητές τους, τα πεδία εφαρμογής και τον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων που συλλέγουν από πολίτες και επιχειρήσεις.Κτηματολόγιο, Υγεία και ΔικαιοσύνηΣημαντικό τμήμα της παρουσίασης αφορά και υποδομές που συνδέονται άμεσα με βασικές λειτουργίες του κράτους.Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρουσιάζει τη μετάπτωση των δεδομένων του στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud), καθώς και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του, σε μια περίοδο κατά την οποία η κτηματογράφηση της χώρας έχει, σύμφωνα με το υπουργείο, ολοκληρωθεί κατά 99%.Στον χώρο της Υγείας παρουσιάζεται το MyHealth, ο ψηφιακός ατομικός φάκελος υγείας των πολιτών, ενώ στη Δικαιοσύνη παρουσιάζονται έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που αποσκοπούν στη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος για δικαστικούς λειτουργούς, επαγγελματίες και πολίτες.Από την οδική ασφάλεια έως το MyStreetΟι εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητα αποτυπώνονται και μέσα από μια σειρά επιμέρους υπηρεσιών.Οι κάμερες οδικής ασφάλειας, με αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζονται ως εργαλείο για τον εντοπισμό παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.Στο Gov.gr Wallet παρουσιάζεται η ψηφιακή ταυτοποίηση εισιτηρίων στα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, μέσω της οποίας οι φίλαθλοι ταυτοποιούν ψηφιακά το εισιτήριό τους πριν από την είσοδό τους.Παράλληλα, μέσω του MyStreet οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε διαδραστικό χάρτη τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων και να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις.Κυβερνοασφάλεια, έρευνα και νεοφυείς επιχειρήσειςΗ παρουσία του υπουργείου στη ΔΕΘ περιλαμβάνει ακόμη την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας του ψηφιακού κράτους, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τη διάχυση της γνώσης μέσω ψηφιακών υποδομών.Παρουσιάζονται επίσης οι δράσεις του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».Στο Περίπτερο 12 φιλοξενούνται ακόμη το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.Ιδιαίτερο χώρο διαθέτει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), φιλοξενώντας νεοφυείς επιχειρήσεις και αναδεικνύοντας τη σύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τις νέες τεχνολογίες.Οι εκδηλώσεις της 90ής ΔΕΘΤο πρόγραμμα στο Περίπτερο 12 δεν περιορίζεται στην παρουσίαση των έργων. Καθ' όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις με στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και των εποπτευόμενων φορέων του, με αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών και τη διάχυση της ψηφιακής γνώσης.Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη - Η επόμενη μέρα του gov.gr».Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη λειτουργία του Δημοσίου και η μετάβαση σε ένα κράτος ακόμη πιο φιλικό προς τον πολίτη.Την επόμενη ημέρα, 6 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε εκδήλωση για το Κτηματολόγιο θα μιλήσει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμεντζόπουλος.Η παρουσία στην 90ή ΔΕΘ επιχειρεί έτσι να αποτυπώσει όχι μόνο όσα έχουν ήδη αλλάξει στη σχέση του πολίτη με το Δημόσιο, αλλά και την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού: από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενιαία εξυπηρέτηση έως την τεχνητή νοημοσύνη, τις διαστημικές υποδομές και την αξιοποίηση των δεδομένων.