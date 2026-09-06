Στρατός Ξηράς: Σε τροχιά εκσυγχρονισμού με νέα όπλα, drones, σύγχρονη εκπαίδευση και νέο επιχειρησιακό δόγμα

Η φιλοσοφία πίσω από το PULS συνδέεται άμεσα με το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το Πυροβολικό δεν περιορίζεται πλέον στην κλασική υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων αλλά μετατρέπεται σε όπλο βαθιάς κρούσης, ικανό να προσβάλει εγκαταστάσεις, συγκεντρώσεις δυνάμεων, κέντρα διοίκησης και άλλους στόχους υψηλής αξίας πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή.Αντίστοιχα καθοριστική θεωρείται η είσοδος των SPIKE NLOS. Τα ισραηλινά κατευθυνόμενα βλήματα προσθέτουν στον Στρατό Ξηράς δυνατότητα ακριβούς πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις και κυρίως δυνατότητα προσβολής στόχων χωρίς οι φίλιες δυνάμεις να χρειάζεται να εκτεθούν στην εχθρική άμυνα.