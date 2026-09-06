Στρατός Ξηράς: Σε τροχιά εκσυγχρονισμού με νέα όπλα, drones, σύγχρονη εκπαίδευση και νέο επιχειρησιακό δόγμα

Μια από τις μεγαλύτερες προσπάθειες μετασχηματισμού των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται σε εξέλιξη στον Στρατό Ξηράς, με το Γενικό Επιτελε...
Μια από τις μεγαλύτερες προσπάθειες μετασχηματισμού των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται σε εξέλιξη στον Στρατό Ξηράς, με το Γενικό Επιτελείο Στρατού να επιχειρεί ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά αλλά απόλυτα συνδεδεμένα επίπεδα. Ενίσχυση της ισχύος πυρός με νέα οπλικά συστήματα, αναδιοργάνωση της Δομής αλλά και ριζική αλλαγή της εκπαίδευσης και του επιχειρησιακού δόγματος με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.
Στην προσπάθεια αυτή κεντρικό ρόλο υπό την καθοδήγηση του ΓΕΕΘΑ κατέχει ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο οποίος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα έναν Στρατό Ξηράς περισσότερο ευέλικτο, ταχύτερο στις αντιδράσεις του και κυρίως προσαρμοσμένο στα δεδομένα και τα διδάγματα που έχουν δημιουργήσει οι σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις. Η εμπειρία από την Ουκρανία αλλά και από τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχει καταδείξει ότι η τεχνολογική υπεροχή, η ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας και η δυνατότητα εντοπισμού και προσβολής ενός στόχου σε ελάχιστο χρόνο αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες στο πεδίο της μάχης.
Η φιλοσοφία που επιχειρεί να περάσει το ΓΕΣ δεν περιορίζεται συνεπώς στην αγορά περισσότερων ή ισχυρότερων όπλων. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα συνδεθούν μεταξύ τους, τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδευτεί το προσωπικό και τελικά τον τρόπο με τον οποίο θα πολεμήσουν οι μονάδες του Στρατού Ξηράς στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Τα drones περνούν στον στρατιώτη
Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα της αλλαγής αποτελεί η προσπάθεια μαζικής εισαγωγής των μη επανδρωμένων συστημάτων στην εκπαίδευση. Για πρώτη φορά το ΓΕΣ συνέταξε και εξέδωσε Εγχειρίδιο Εκστρατείας ειδικά για την τακτική αξιοποίηση UAV και FPV αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο πεδίο επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση στη χρήση και στην αντιμετώπιση drones επεκτείνεται πλέον ακόμη και στους στρατεύσιμους.
Το drone δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα εξειδικευμένο μέσο το οποίο αφορά μόνο συγκεκριμένες μονάδες ή ειδικά εκπαιδευμένους χειριστές, αλλά σταδιακά μετατρέπεται σε εργαλείο του μαχητή και των μικρών κλιμακίων. Όπως ο στρατιώτης εκπαιδεύεται στο ατομικό του όπλο, στην επικοινωνία και στις βασικές τακτικές κινήσεις, καλείται πλέον να γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει ένα UAV, πώς αξιοποιείται για αναγνώριση και επιτήρηση και κυρίως πώς εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται ένα εχθρικό drone.
Παράλληλα αναπτύσσεται ολόκληρη υποδομή γύρω από τα μη επανδρωμένα συστήματα. Η λειτουργία του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης στα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα στην Τρίπολη, αλλά και η δημιουργία παραγωγικής δυνατότητας drones εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, δείχνουν ότι η μετάβαση από την πειραματική χρήση στην οργανωμένη και μαζική αξιοποίηση έχει ήδη αρχίσει.
PULS και SPIKE NLOS αλλάζουν την ισχύ πυρός
Η δεύτερη μεγάλη παράμετρος αφορά την ισχύ πυρός. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα που βρίσκονται στον σχεδιασμό για τον Στρατό Ξηράς αφορά το ισραηλινό πυραυλικό σύστημα PULS, το οποίο προορίζεται να δώσει στο Πυροβολικό δυνατότητα προσβολής στόχων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και με υψηλή ακρίβεια.
Η φιλοσοφία πίσω από το PULS συνδέεται άμεσα με το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το Πυροβολικό δεν περιορίζεται πλέον στην κλασική υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων αλλά μετατρέπεται σε όπλο βαθιάς κρούσης, ικανό να προσβάλει εγκαταστάσεις, συγκεντρώσεις δυνάμεων, κέντρα διοίκησης και άλλους στόχους υψηλής αξίας πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή.
Αντίστοιχα καθοριστική θεωρείται η είσοδος των SPIKE NLOS. Τα ισραηλινά κατευθυνόμενα βλήματα προσθέτουν στον Στρατό Ξηράς δυνατότητα ακριβούς πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις και κυρίως δυνατότητα προσβολής στόχων χωρίς οι φίλιες δυνάμεις να χρειάζεται να εκτεθούν στην εχθρική άμυνα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
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