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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Ποδαρικό» στον Σεπτέμβρη χθες με τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Παραβιάσεις από Drones του εθνικού εναέριου χώρου

Σεπτεμβρίου 02, 2026

  Με προκλήσεις από τουρκικά drones στο Αιγαίο ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, καθώς τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας καταγράφηκαν να ...

 



Με προκλήσεις από τουρκικά drones στο Αιγαίο ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, καθώς τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας καταγράφηκαν να πραγματοποιούν παραβάσεις και παραβιάσεις την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ, τα τέσσερα drones της Τουρκίας πραγματοποίησαν συνολικά έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πέντε παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε περιοχές του βορειοανατολικού και του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν και αναγνωρίστηκαν από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη συνέχεια αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχα περιστατικά.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 01η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 5

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

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