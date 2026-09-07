Ένοπλες Δυνάμεις στη ΔΕΘ: Πρεμιέρα για τη «νέα εποχή» με drones, εξομοιωτές F-35 και το αντιαεροπορικό σύστημα “Κένταυρος” – Δείτε εικόνες και βίντεο

Με σύνθημα «Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις», οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ενιαίο δια...

















Με σύνθημα «Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις», οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ενιαίο διακλαδικό περίπτερο (περίπτερο 6) υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.Η φετινή συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στη ΔΕΘ αναδεικνύει τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τον εξορθολογισμό της δομής και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, την επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, τη νέα ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις στρατιωτικές σχολές, τα ειδικά προγράμματα θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, τη νέα θητεία και τη νέα εκπαίδευση των οπλιτών, τη εθελοντική στράτευση γυναικών κ. ά.Επιπλέον, το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα προγράμματα μέριμνας για τη Στρατιωτική Οικογένεια, την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων – υποδομών όπως επίσης τις δράσεις εξωστρέφειας και προσφοράς προς την κοινωνία.Στο ενιαίο διακλαδικό περίπτερο θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιχειρησιακών δυνατοτήτων, νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εφαρμογών, με ιδιαίτερη έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα, στις εφαρμογές προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας και στη σύγχρονη εκπαίδευση.Κεντρικό ρόλο θα έχει η παρουσίαση της «ΑΣΠΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ» σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.Επιπλέον, στο περίπτερο θα φιλοξενηθούν η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το ΝΙΜΤΣ, τα οποία θα παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις δυνατότητές τους.Ειδικότερα, τα εκθέματα και οι δράσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των συμμετεχόντων φορέων περιλαμβάνουν:Στρατός ΞηράςΟ Στρατός Ξηράς θα παρουσιάσει μη επανδρωμένα αεροχήματα, μεταξύ των οποίων το VBAT, εξομοιωτές χειρισμού FPV drones και αρμάτων μάχης, ρομποτικά συστήματα, καθώς και κινητή μονάδα παραγωγής drones.Παράλληλα, θα παρουσιαστούν διαδραστικό σκάμμα ανίχνευσης αντιαρματικών ναρκών με ερευνητή VALLON, εξοπλισμός σύγχρονου μαχητή και εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας (VR) για εικονική πτήση με επιθετικό ελικόπτερο APACHE.Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν για την εκπαίδευση των οπλιτών, τη μετεκπαίδευση της εφεδρείας, την εθελοντική στράτευση γυναικών, καθώς και για την οικιστική και στεγαστική πολιτική των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, θα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό από το επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Στρατού Ξηράς.