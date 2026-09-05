Λιβύη: Drone καμικάζι έπεσε δίπλα σε αποθήκες καυσίμων στην Τρίπολη- Νέα προειδοποίηση για την ενεργειακή ασφάλεια

Το πρωί της Πέμπτης, η περιοχή γύρω από την αποθήκη πετρελαίου της Τρίπολης, η οποία ανήκει στην εταιρεία μάρκετινγκ Brega Oil, έγινε μάρ...

Το πρωί της Πέμπτης, η περιοχή γύρω από την αποθήκη πετρελαίου της Τρίπολης, η οποία ανήκει στην εταιρεία μάρκετινγκ Brega Oil, έγινε μάρτυρας ενός περιστατικού ασφαλείας, κατά το οποίο ένα drone, που φέρεται να ήταν drone αυτοκτονίας, συνετρίβη δίπλα σε μία από τις δεξαμενές καυσίμων στην περιοχή Airport Road, νότια της πρωτεύουσας, αναφέρει η Akhbar Libya 24.Το περιστατικό αυτό έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας του πετρελαίου και των ζωτικών εγκαταστάσεων στη Λιβύη, εν μέσω επίσημων επιβεβαιώσεων ότι δεν καταγράφηκαν ανθρώπινες απώλειες ή σημαντικές ζημιές.Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου ανακοίνωσε την καταδίκη της για την απόπειρα στόχευσης δεξαμενών καυσίμων στην αποθήκη Brega με τηλεχειριζόμενο drone, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ενώ παράλληλα κάλεσε τις αρχές ασφαλείας και τις στρατιωτικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην προστασία ζωτικών χώρων και εγκαταστάσεων που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες των πολιτών και τις βασικές υπηρεσίες.Εταιρεία Πετρελαίου: Η στόχευση εγκαταστάσεων είναι μια επικίνδυνη εξέλιξηΗ Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου δήλωσε ότι η στόχευση πετρελαϊκών εγκαταστάσεων αποτελεί «επικίνδυνη ένδειξη», προειδοποιώντας για τις πιθανές επιπτώσεις οποιασδήποτε επίθεσης σε υποδομές και προμήθειες που σχετίζονται με την ενέργεια.Τόνισε ότι η σημασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων δεν περιορίζεται στην οικονομική πτυχή, αλλά συνδέεται με το σύστημα εφοδιασμού και τις βασικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται οι πολίτες σε καθημερινή βάση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη απειλή για αυτές τις εγκαταστάσεις θα μπορούσε να επηρεάσει την κανονικότητα του εφοδιασμού και τις ανάγκες του πληθυσμού.Η εταιρεία ζήτησε να διαφυλαχθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και οι εργαζόμενοί τους από τυχόν εχθρικές ενέργειες, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι είχε αυξήσει την κατάσταση πλήρους ετοιμότητας των ομάδων έκτακτης ανάγκης σε διάφορες τοποθεσίες, σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει την αντιμετώπιση του περιστατικού ως απειλής που απαιτεί ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντίδρασης.