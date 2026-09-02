Η Ελλάδα τελειώνει την τουρκική απειλή – Τα τουρκικά drone θα πέφτουν σαν κουνούπια λέει το Israel Military Channel

Η ανάπτυξη του αντιαεροπορικού δικτύου «Ασπίδα του Αχιλλέα» συνιστά μια θεμελιώδη μεταβολή στην ισορροπία δυνάμεων του Αιγαίου Πελάγους. ...

Η ανάπτυξη του αντιαεροπορικού δικτύου «Ασπίδα του Αχιλλέα» συνιστά μια θεμελιώδη μεταβολή στην ισορροπία δυνάμεων του Αιγαίου Πελάγους.Μέσω της εγκαθίδρυσης ενός ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος, η Αθήνα οικοδομεί έναν ισχυρό θόλο άρνησης πρόσβασης και απαγόρευσης περιοχής, προκειμένου να θωρακίσει τον περιφερειακό εναέριο χώρο.Το εν λόγω δίκτυο στοχεύει ευθέως στο κύριο εργαλείο ασύμμετρης πίεσης της Τουρκίας: τον τεράστιο στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών που διαθέτει.Οι πρόσφατες έξοδοι τουρκικών drones και οι αναγνωριστικές πτήσεις χαμηλού υψομέτρου θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά πυκνή ομπρέλα αναχαιτιστικών μέσων ταχείας αντίδρασης κατά μήκος της προωθημένης συνοριακής γραμμής.Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα αποκτά πλέον μια τακτική επιλογή: δύναται είτε να παρακολουθεί παθητικά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να χαρτογραφήσει τα προφίλ πτήσης και τα ηλεκτρονικά τους ίχνη, είτε να προχωρά στην κατάρριψή τους.Αυτή η εξέλιξη εξαλείφει τη μη βιώσιμη επιχειρησιακή ανάγκη της άμεσης απογείωσης μαχητικών αεροσκαφών για την αντιμετώπιση φθηνών μη επανδρωμένων συστημάτων.Εδραιώνοντας αυτά τα προηγμένα πολυεπίπεδα συστήματα σε ολόκληρο το θέατρο των επιχειρήσεων, η ελληνική πλευρά αναγκάζει την Άγκυρα να επανασχεδιάσει τα επιθετικά της πολεμικά παίγνια.Τα τουρκικά αεροσκάφη και τα μη επανδρωμένα συστήματα θα υφίστανται ενεργή παρακολούθηση και εγκλωβισμό πολύ πριν εγκαταλείψουν τον ηπειρωτικό εναέριο χώρο της χώρας τους, γεγονός που ακυρώνει κάθε στοιχείο τακτικού αιφνιδιασμού.Σε τελική ανάλυση, αυτή η ανάπτυξη δυνάμεων μετατρέπει το εκτεταμένο δίκτυο των νησιών του ελληνικού Αιγαίου σε έναν στόλο αβύθιστων αεροπλανοφόρων.Ο εξοπλισμός αυτών των σταθερών φυσικών φρουρίων με αλληλεπικαλυπτόμενους πυραυλικούς θόλους ανατρέπει τους στρατηγικούς υπολογισμούς, καθιστώντας την όποια εδαφική παραβίαση πρακτικά αδύνατη.