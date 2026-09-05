Θρίλερ στον Διόνυσο: Νεκρός ψάλτης με μαχαιριά στο λαιμό, μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ εκκλησίας!

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στον Διόνυσο, όταν ένας ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ που βρίσκεται στον προ...

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στον Διόνυσο, όταν ένας ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία.Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άνδρας διερευνώνται από την Αστυνομία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο σημείο.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ιερέας του ναού επικοινώνησε με τις Αρχές, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ο ψάλτης μπορεί να βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.Αστυνομικοί έσπευσαν στον χώρο και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του κοντέινερ ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση.Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα και να εισέλθουν στον χώρο.Στο εσωτερικό βρέθηκε ο ψάλτης χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.