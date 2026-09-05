Πρωτοφανή και Ξεκάθαρη απάντηση του τουρκικού ΥΠΑΜ σε τούρκους βουλευτές! «Ετοιμαζόμαστε για Πόλεμο»! Κι εμείς για αεροναυτική παρέλαση στο Βόσπορο...

Του αυτοεξόριστου Τούρκου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ (Abdullah Bozkurt) Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αποκάλυψε ότι προετοιμά...

Αμπντουλάχ Μποζκούρτ (Abdullah Bozkurt)



Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται για σενάρια που κυμαίνονται από κρίση και αυξημένη ένταση έως ανοιχτό πόλεμο, καθώς η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τη ραγδαία διευρυνόμενη στρατιωτική εταιρική σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, σύμφωνα με επίσημο κυβερνητικό έγγραφο.



Σε επιστολή που εστάλη σε βουλευτή του Τουρκικού Κοινοβουλίου στις 10 Αυγούστου και φέρει την υπογραφή του υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, το υπουργείο ανέφερε ότι οι εργασίες που αφορούν «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο» στην ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας συνεχίζονται σε στενό συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων.



Η ασυνήθιστα σαφής αναφορά σε πόλεμο περιλαμβανόταν σε απάντηση που εστίαζε συγκεκριμένα στη στρατιωτική διάταξη της Ελλάδας στο Αιγαίο και τις αναπτυσσόμενες αμυντικές της σχέσεις με το Ισραήλ.



Σε μια πρωτοφανή αλλαγή παραδείγματος στα τουρκικά πολεμικά σχέδια, ο Γκιουλέρ συνέδεσε τον σχεδιασμό της Άγκυρας για ενδεχόμενο πόλεμο με την παραδοχή ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ισραηλινο-ελληνική στρατιωτική συνεργασία και τις εξελίξεις που επηρεάζουν την τουρκική ασφάλεια και τα συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.



«Οι μελέτες σχετικά με κάθε είδος εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής κρίσης, της έντασης και του πολέμου, που ενδέχεται να προκύψουν στην περιοχή μας… συνεχίζονται σχολαστικά σε πλήρη συντονισμό με όλες τις μονάδες του κράτους μας», ανέφερε το υπουργείο στο έγγραφο.



Η επιστολή αναφέρεται ρητά στον συντονισμό μεταξύ των κρατικών θεσμών και υπηρεσιών, υποδηλώνοντας ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό πεδίο, αλλά εμπλέκει ένα ευρύτερο φάσμα εθνικών πόρων που έχουν επιστρατευτεί σε όλη την Τουρκία.



Η διατύπωση υποδεικνύει προετοιμασίες για μια δυνητικά ευρείας κλίμακας κινητοποίηση ως απάντηση σε αυτό που η Άγκυρα φαίνεται να θεωρεί ως έναν αναδυόμενο εχθρικό άξονα στη γειτονιά της.



Η επιστολή αποτελούσε απάντηση σε ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Χασάν Οζτούρκμεν (Hasan Öztürkmen), ένας νεο-εθνικιστής πολιτικός, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τη στρατιωτική ενίσχυση στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές, καθώς και για τις επιπτώσεις της όλο και πιο εκτεταμένης αμυντικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ.



Η ερώτηση αντανακλούσε την αυξανόμενη ανησυχία στην Άγκυρα για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών δυνάμεων, ιδιαίτερα για την προμήθεια ισραηλινών όπλων και τεχνολογίας αεράμυνας.



Ο βουλευτής επικαλέστηκε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα προετοιμαζόταν να ενισχύσει τα νησιά που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία με ισραηλινής κατασκευής συστήματα αεράμυνας, να κατασκευάσει υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να οχυρώσει κέντρα διοίκησης και αποθήκες πυρομαχικών.



Ρώτησε επίσης εάν η Ελλάδα κατασκευάζει ή αναβαθμίζει διαδρόμους προσγείωσης για μαχητικά αεροσκάφη σε νησιά κοντά στην Τουρκία και εάν τοποθετούνται εκεί συστοιχίες Patriot ή συστήματα ισραηλινής προέλευσης.



Ένα από τα κεντρικά ερωτήματά του αφορούσε την κλίμακα της ισραηλινο-ελληνικής στρατιωτικής συνεργασίας και το εάν η κυβέρνηση τη θεωρεί απειλή για την τουρκική εθνική ασφάλεια.



Ο Οζτούρκμεν ρώτησε επίσης τι αντίμετρα αναπτύσσει η Άγκυρα απέναντι στον σχεδιαζόμενο πολυπράγμονα αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό θόλο «Ασπίδα του Αχιλλέα» της Ελλάδας.



Ο Γκιουλέρ δεν παρείχε επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με τα τουρκικά αντίμετρα, τις αναπτύξεις δυνάμεων ή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.



Αντίθετα, το υπουργείο προσέφερε μια ευρεία αλλά αιχμηρή αξιολόγηση.



Το υπουργείο ανέφερε ότι παρακολουθεί συνεχώς τις δραστηριότητες που η Άγκυρα θεωρεί ότι παραβιάζουν τα «δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες» της Τουρκίας, καθώς και το διεθνές δίκαιο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι λαμβάνονται αμέσως τα απαραίτητα μέτρα.



Η επιστολή επικαλείται όχι μόνο απειλές και κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες, υποδηλώνοντας ότι οι αναδυόμενες αλλαγές στη γειτονιά της Τουρκίας θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν προοπτικές για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων της χώρας, αν και δεν επεκτείνεται στο ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ευκαιρίες.



Στη συνέχεια, το υπουργείο αναφέρθηκε απευθείας στο Ισραήλ.



Αναγνώρισε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν αναπτύξει στρατιωτική συνεργασία τα τελευταία χρόνια στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, τις ασκήσεις και την τεχνολογία.



Απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως ένα μεταβαλλόμενο, πολυπολικό περιβάλλον ασφάλειας που χαρακτηρίζεται από παγκόσμια και περιφερειακή αβεβαιότητα και ένα διευρυνόμενο φάσμα κινδύνων και απειλών για την Τουρκία, το υπουργείο ανέφερε ότι η στρατιωτική συνεργασία του Ισραήλ με την Ελλάδα «παρακολουθείται στενά».



Η Άγκυρα υποστήριξε επίσης ότι η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, θα προστατευθούν «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».



Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε, μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου, ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών καλύπτει πλέον το «πλήρες φάσμα», συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας, των κοινών ασκήσεων, της έρευνας, της καινοτομίας, της αμυντικής τεχνολογίας και της πολεμικής βιομηχανίας.



Οι δύο χώρες υπέγραψαν πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026, το οποίο προβλέπει 29 δραστηριότητες στην Ελλάδα και 25 στο Ισραήλ.



Συμφώνησαν επίσης να ανταλλάξουν τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση σμηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), μη επανδρωμένων υποβρύχιων συστημάτων και κυβερνοαπειλών.



Ο Δένδιας περιέγραψε τη σχέση αυτή ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.



Στις 4 Ιουνίου, τα υπουργεία Άμυνας του Ισραήλ και της Ελλάδας υπέγραψαν συμφωνία ύψους περίπου 750 εκατομμυρίων δολαρίων (650 εκατομμυρίων ευρώ) για το σύστημα πυροβολικού πυραύλων ακριβείας PULS της Elbit Systems.



Το πακέτο περιλαμβάνει εκτοξευτές, πυραύλους κατευθυνόμενους με ακρίβεια διαφορετικών βεληνεκών και αιωρούμενα πυρομαχικά (loitering munitions).



Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ περιέγραψε τη συμφωνία ως απόδειξη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει στο «υψηλότερο σημείο της».



Στις 23 Ιουλίου, η Ελλάδα ενέκρινε την απόκτηση ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας αξίας έως και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ισραήλ.



Το σύστημα αποτελεί τον πυρήνα της ελληνικής «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενσωματώνοντας ισραηλινά ραντάρ και πυραύλους που παράγονται από τη Rafael και την Israel Aerospace Industries για την παροχή αντιβαλλιστικής, αντιαεροπορικής και αντι-drone προστασίας.



Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Δένδιας δήλωσε ότι το σύστημα θα πρέπει να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό εντός 35 μηνών και ότι οι ελληνικές εταιρείες θα κατασκευάσουν τουλάχιστον το 25% αυτού.



Παράλληλα, η Ελλάδα προωθεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2036, το οποίο περιλαμβάνει έως και 40 αμερικανικά μαχητικά F-35, νέες φρεγάτες, drones και άλλα προηγμένα συστήματα.



Η στρατηγική αυτή σχέση αποκτά επίσης μια ευρύτερη περιφερειακή διάσταση.



Ο Γενικός Διευθυντής του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ (Amir Baram) δήλωσε στο Συνέδριο της Χερτσλία (Herzliya) στις 30 Ιουνίου ότι το Ισραήλ θα πρέπει να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής που θα περιλαμβάνει χώρες που εκτείνονται «από την Ινδία, μέσω των ΗΑΕ, έως την Ελλάδα και την Κύπρο».



Οι δηλώσεις του διαμορφώθηκαν κυρίως γύρω από την αντιμετώπιση του Ιράν και όχι της Τουρκίας, αλλά αποδεικνύουν πώς η Ελλάδα και η Κύπρος ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στους μακροπρόθεσμους περιφερειακούς υπολογισμούς ασφάλειας του Ισραήλ.



Η Αθήνα, από την πλευρά της, απορρίπτει τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι η Ελλάδα αποστρατιωτικοποιεί παράνομα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.



Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε τον Μάρτιο ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί περί αποστρατιωτικοποίησης ήταν «αβάσιμοι» και είχαν απορριφθεί επανειλημμένα.



Η Αθήνα υποστηρίζει ότι διαφορετικά καθεστώτα συνθηκών ισχύουν για διαφορετικά νησιά, εμμένει στο ότι διατηρεί το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και σημειώνει ότι η αμυντική της ετοιμότητα είναι απαραίτητη λόγω της περιφερειακής αστάθειας και αυτού που η Ελλάδα θεωρεί ως συνεχιζόμενες τουρκικές απειλές.



Συνεπώς, η διαμάχη περιλαμβάνει έντονα αλληλοσυγκρουόμενες ερμηνείες για την ασφάλεια και τη νομική τάξη στο Αιγαίο.



Η Τουρκία επικαλείται περιορισμούς που περιέχονται στις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων και κατηγορεί την Αθήνα ότι μετατρέπει τα νησιά κοντά στην τουρκική ενδοχώρα σε όλο και πιο οχυρωμένες στρατιωτικές θέσεις.



Η Ελλάδα αμφισβητεί την ερμηνεία της Άγκυρας και δηλώνει ότι οι δυνάμεις της έχουν αμυντικό χαρακτήρα και δικαιολογούνται από το περιβάλλον ασφάλειας.



Αυτό που κάνει την επιστολή του Γκιουλέρ τον Αύγουστο ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί η Άγκυρα για να περιγράψει τις δικές της προετοιμασίες.



Αντί να περιορίσει την απάντηση σε διπλωματικές διαμαρτυρίες ή σε μια τυπική στρατιωτική παρακολούθηση, το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι οι κυβερνητικοί φορείς συντονίζουν προετοιμασίες που καλύπτουν πλήρως το φάσμα της κλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου.



Αυτή η διατύπωση απέκτησε πρόσθετο βάρος καθώς οι τουρκοϊσραηλινές εντάσεις μετατοπίστηκαν ταυτόχρονα πιο κοντά σε μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση στη γειτονική Συρία.



Στις 18 Αυγούστου, οκτώ ημέρες μετά την υπογραφή της επιστολής από τον Γκιουλέρ, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν την αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ (Abu al-Duhur) στη βορειοδυτική Συρία.



Το Ισραήλ δήλωσε ότι η Δαμασκός ετοιμαζόταν να επιτρέψει στα τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί και υποστήριξε ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα συνιστούσε απειλή για την ισραηλινή ασφάλεια.



Η Τουρκία αρνήθηκε την παρουσία στρατιωτικής αποστολής και καταδίκασε το ισραηλινό χτύπημα ως απερίσκεπτο.



Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Κατζ προειδοποίησε στη συνέχεια τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην παρασύρει την Τουρκία σε «επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία», ενώ η Ουάσιγκτον κινήθηκε για την ενίσχυση ενός μηχανισμού αποτροπής σύγκρουσης (deconfliction) μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ένας στρατιωτικός εσφαλμένος υπολογισμός.



Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν θεωρούν πιθανή μια άμεση αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά η ίδια η παρέμβαση έδειξε την ανησυχία ότι οι επιχειρήσεις των δύο περιφερειακών δυνάμεων θα μπορούσαν να φέρουν τις δυνάμεις τους σε επικίνδυνη εγγύτητα.



Ο συνδυασμός της συριακής αντιπαράθεσης, της αυξανόμενης στρατηγικής εταιρικής σχέσης του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και της μεγάλης απόκτησης ισραηλινής τεχνολογίας πυραύλων, πυροβολικού και αεράμυνας από την Αθήνα, αναδιαμορφώνει τους υπολογισμούς της Άγκυρας για τις απειλές σε περισσότερα από ένα μέτωπα.



Το έγγραφο της Τουρκίας της 10ης Αυγούστου δεν ισοδυναμεί με ανακοίνωση ότι αναμένεται βέβαιος πόλεμος με την Ελλάδα ή το Ισραήλ.



Ωστόσο, παρέχει μια σπάνια επίσημη παραδοχή ότι η Άγκυρα ενσωματώνει την πιθανότητα πολέμου στον συντονισμένο κρατικό σχεδιασμό, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει εξονυχιστικά τη στρατιωτική σχέση που οικοδομείται μεταξύ του Ισραήλ και της παραδοσιακής αντιπάλου της, της Ελλάδας.



Για την Άγκυρα, αυτό που κάποτε ήταν σε μεγάλο βαθμό μια διμερής ελληνοτουρκική διαμάχη για το Αιγαίο, διασταυρώνεται όλο και περισσότερο με μια πολύ ευρύτερη περιφερειακή αναδιάταξη της ασφάλειας, μια αναδιάταξη στην οποία τα ισραηλινά όπλα, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η στρατηγική συνεργασία ενσωματώνονται στη στρατιωτική αρχιτεκτονική της Ελλάδας, την ίδια στιγμή που ο τουρκοϊσραηλινός ανταγωνισμός εντείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Συρία.

Δημοσιεύθηκε αρχικά στις 26 Αυγούστου 2026.



Τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο

Του αυτοεξόριστου Τούρκου δημοσιογράφου