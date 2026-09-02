Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Μύτικα Βοιωτίας- Ξεκίνησε από εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για τη μεγάλη πυρκαγιά π...

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 02 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, στη Βοιωτία.Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχει επηρεάσει έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων.Κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβη άμεσα στην περιοχή και προχώρησε σε ενδελεχή έρευνα για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις.Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, όσο οι καιρικές και μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.Ιδιαίτερα σε ημέρες υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, πρέπει να αποφεύγεται κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, υπερθέρμανση ή γυμνή φλόγα, ιδίως η χρήση γεωργικών μηχανημάτων, καταστροφέων, τροχών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν διασφαλίζονται πλήρως οι απαιτούμενες συνθήκες πυρασφάλειας.Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους στις επικρατούσες συνθήκες και να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.Πηγή: skai.gr