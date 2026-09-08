Η κίνηση με το νόμισμα και το ματάκι της πόρτας που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις από το σπίτι

Πριν φύγεις για τις διακοπές σίγουρα κάνεις κάποιες βασικές κινήσεις όπως για παράδειγμα να ελέγξεις αν όλες οι συσκευές είναι είτε κλειστέ...





Πριν φύγεις για τις διακοπές σίγουρα κάνεις κάποιες βασικές κινήσεις όπως για παράδειγμα να ελέγξεις αν όλες οι συσκευές είναι είτε κλειστές είτε εκτός πρίζας. Επίσης μπορεί να παίρνεις συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια του σπιτιού ώστε οι διακοπές να μην σου φέρουν τελικά δυσάρεστα αποτελέσματα όσον αφορά την κατοικία σου. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικές κινήσεις που πρέπει να κάνεις και θα σου φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια των διακοπών.Η συγκεκριμένη κίνηση θα σε βοηθήσει σε περίπτωση που γίνει διακοπή ρεύματος στο σπίτι στην ασφάλεια των τροφίμων σου. Φεύγοντας για πολλές μέρες από το σπίτι, ή ακόμη και για 2-3 όλοι λίγο πολύ αφήνουμε τρόφιμα στο ψυγείο και την κατάψυξη. Πώς θα ξέρεις λοιπόν ότι θα παραμείνουν αλώβητα; Πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν έγινε διακοπή ρεύματος για ώρες και απλώς μετά τα τρόφιμα ξαναπάγωσαν;Για να το μάθεις θα χρειαστείς αρχικά ένα σκεύος το οποίο θα πρέπει να χωράει στην κατάψυξη. Το ιδανικό είναι να πάρεις ένα ποτήρι και ένα κέρμα. Βάλε σε όλο το σκεύος νερό και βάλτο στην κατάψυξη. Μόλις το νερό παγώσει, τοποθέτησε επάνω στον πάγο το νόμισμα και ξαναβάλτο στην κατάψυξη. Σε περίπτωση που γίνει διακοπή ρεύματος όσο λείπεις στο ταξίδι, τότε το νερό που έχει το σκεύος θα ξεπαγώσει. Το αποτέλεσμα είναι το κέρμα αυτό θα πέσει προς τα κάτω. Αν το κέρμα είναι στην επιφάνεια θα ξέρεις με σιγουριά ότι δεν έχει γίνει διακοπή ρεύματος και μπορείτε να καταναλώσετε τα προϊόντα της κατάψυξης με ασφάλειαΗ δεύτερη και βασική κίνηση έχει να κάνει με το ματάκι της πόρτας το οποίο πρέπει να καλύψεις πριν πας διακοπές. Αν θεωρείς ότι μπορεί να είναι άσκοπο τότε κάνεις λάθος. Ίσως σου ακούγεται αστείο αλλά αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να κρατήσεις μακριά τους διαρρήκτες. Αυτό που θα πρέπει να ξέρεις είναι ότι υπάρχουν συσκευές που από το ματάκι της πόρτας μπορούν να καταγράψουν τι γίνεται μέσα σε αυτό. Έτσι ο επίδοξος διαρρήκτης μπορεί να γνωρίζει εύκολα αν είσαι μέσα και να μπει ανενόχλητος.Αυτές οι δύο κινήσεις λοιπόν είναι βασικές και καλό είναι να μην ξεχνάς να τις κάνεις!