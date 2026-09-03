«Είναι όργανο και εργαλείο της ελληνοκυπριακής προπαγάνδας»... Επίθεση της τουρκίας στο Ευρωκοινοβούλιο!

Με πρωτοφανώς οξύ και απαξιωτικό τόνο επιτίθεται η Άγκυρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνολικά στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με...

Με πρωτοφανώς οξύ και απαξιωτικό τόνο επιτίθεται η Άγκυρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνολικά στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή πρόταση για τη χρηματοδότηση μνημείου στην Κύπρο.Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί ευθέως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι παίρνουν θέση στο Κυπριακό και ότι μετατρέπονται, όπως υποστηρίζει, σε «όργανο» και «εργαλείο ελληνοκυπριακής προπαγάνδας».Η τουρκική αντίδραση αφορά γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2027. Σύμφωνα με την Άγκυρα, στη γνωμοδότηση περιλαμβάνεται σύσταση για τη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την κατασκευή μνημείου από την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο, κατά την τουρκική πλευρά, αποσκοπεί στη δυσφήμηση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει τη γνωστή ανιστόρητη θέση της Άγκυρας για την τουρκική εισβολή του 1974.Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού, εγκαταλείπουν τις αρχές της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης.Μάλιστα, κατηγορεί ευθέως την ΕΕ ότι με τη στάση της υπονομεύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ότι μετατρέπεται σε εργαλείο της ελληνοκυπριακής πλευράς.Η Τουρκία επιφυλάσσει εντελώς απαξιωτική αναφορά για τους αξιωματούχους της ΕΕ, καλώντας τους να να μην υιοθετούν, όπως αναφέρει, πρωτοβουλίες που έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση της Άγκυρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.«Καλούμε τους αξιωματούχους της ΕΕ να μην γίνονται όργανο όσων επιδιώκουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την ΕΕ με κάθε τους βήμα» αναφέρει χαρακτηριστικά.Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027 περιλαμβάνει σύσταση για τη διάθεση κονδυλίων για την κατασκευή ενός λεγόμενου μνημείου από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, με στόχο τη δυσφήμιση των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.Μέσω της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο το 1974, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις απέτρεψαν την εξόντωση του Τουρκοκυπριακού λαού και έφεραν την ειρήνη σε ολόκληρο το νησί, η οποία επικρατεί για πάνω από μισό αιώνα.Οι ισχυρισμοί που διατυπώνει η ελληνοκυπριακή πλευρά διαστρεβλώνουν και πολιτικοποιούν τα ιστορικά γεγονότα.Αντί να συμβάλλουν στην επίλυση του κυπριακού ζητήματος, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπονομεύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο λαών, αποκλίνοντας από τις αρχές της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης και μετατρέποντάς τα σε εργαλείο προπαγάνδας της ελληνοκυπριακής πλευράς.Καλούμε τους αξιωματούχους της ΕΕ να μην γίνονται όργανο όσων επιδιώκουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την ΕΕ με κάθε τους βήμα.