Τουρκία σε εθνικό δίκτυο... «Οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν από λόγια και πρέπει να δράσουμε διαφορετικά στο Αιγαίο»

Με την φράση «Οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν από λόγια και πρέπει να δράσουμε διαφορετικά στο Αιγαίο» Τούρκος ειδικός απειλεί την χώρα μας,...



CNNTURK: ¨Οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν από λόγια¨... pic.twitter.com/8aVqhTYkpj — Κοσμάς Καραΐσκος (@TourkikaNea) September 3, 2026

Οι Τούρκοι αναλυτές χρησιμοποιούν παρόμοιες εκφράσεις για να υποστηρίξουν ότι η Αθήνα δήθεν «δεν ακούει» τις προειδοποιήσεις της Άγκυρας, σχολιάζοντας αρνητικά τους εξοπλισμούς και τη θωράκιση των ελληνικών συνόρων.



Η ρητορική αυτή δεν είναι καινούργια. Αντίστοιχες δηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν από κορυφαίους Τούρκους αξιωματούχους. Για παράδειγμα, σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε τηλεοπτικό δίκτυο ότι «αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στους κεφάλες [σ.σ. εννοώντας τους Έλληνες] και αυτοί δεν καταλαβαίνουν από λόγια...», ζητώντας την άσκηση πιο σκληρής πολιτικής.



Στα τουρκικά ΜΜΕ, αναλυτές και δημοσιογράφοι στοχοποιούν καθημερινά συγκεκριμένα ελληνικά νησιά (π.χ. Κάρπαθο, Λέσβο, Χίο). Παρουσιάζουν την Ελλάδα ως «επιτιθέμενη» επειδή εγκαθιστά αμυντικά συστήματα, χρησιμοποιώντας χάρτες και εκφράσεις που αμφισβητούν ανοιχτά τα σύνορα. Οι Τούρκοι αναλυτές χρησιμοποιούν παρόμοιες εκφράσεις για να υποστηρίξουν ότι η Αθήνα δήθεν «δεν ακούει» τις προειδοποιήσεις της Άγκυρας, σχολιάζοντας αρνητικά τους εξοπλισμούς και τη θωράκιση των ελληνικών συνόρων.Η ρητορική αυτή δεν είναι καινούργια. Αντίστοιχες δηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν από κορυφαίους Τούρκους αξιωματούχους. Για παράδειγμα, σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε τηλεοπτικό δίκτυο ότι «αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στους κεφάλες [σ.σ. εννοώντας τους Έλληνες] και αυτοί δεν καταλαβαίνουν από λόγια...», ζητώντας την άσκηση πιο σκληρής πολιτικής.Στα τουρκικά ΜΜΕ, αναλυτές και δημοσιογράφοι στοχοποιούν καθημερινά συγκεκριμένα ελληνικά νησιά (π.χ. Κάρπαθο, Λέσβο, Χίο). Παρουσιάζουν την Ελλάδα ως «επιτιθέμενη» επειδή εγκαθιστά αμυντικά συστήματα, χρησιμοποιώντας χάρτες και εκφράσεις που αμφισβητούν ανοιχτά τα σύνορα.

Με την φράση «Οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν από λόγια και πρέπει να δράσουμε διαφορετικά στο Αιγαίο» Τούρκος ειδικός απειλεί την χώρα μας, λόγω της συμφωνίας με το Ισραήλ, σε μια σαφή προσπάθεια να " φιλανδοποιήσει" την ελληνική πολιτική.Οι δηλώσεις αυτού του τύπου αποτελούν μέρος της ρητορικής Τούρκων αναλυτών και αξιωματούχων σε τηλεοπτικά πάνελ, η οποία επανέρχεται συχνά στο CNN Türk και σε άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια συζητήσεων για τα ελληνοτουρκικά.Το CNN Türk προβάλλει έντονα τις πρόσφατες δηλώσεις και προειδοποιήσεις της ελληνικής πλευράς για τα ελληνοτουρκικά και το πρόγραμμα αμυντικής ενίσχυσης της Ελλάδας.