Οι τούρκοι ψάχνουν ήδη να βρούν την «Αχίλλειο πτέρνα» της «Ασπίδας του Αχιλλέα»... Μαθήματα Ελληνικής Μυθολογίας από την Χουριέτ!

Η αχίλλειος πτέρνα είναι μια γνωστή ιστορία στην ελληνική μυθολογία… Η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτις, θεά της θάλασσας, τον βύθισε στον ποτ...









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Η αχίλλειος πτέρνα είναι μια γνωστή ιστορία στην ελληνική μυθολογία… Η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτις, θεά της θάλασσας, τον βύθισε στον ποταμό Στύγα για να τον κάνει αθάνατο, δεδομένου ότι γεννήθηκε από έναν θνητό βασιλιά, γράφει σε άρθρο της η Νιλγκούν Τεκφιντάν Γκιουμούς στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ.Το μέρος του σώματός του που άγγιζε το νερό θα γινόταν αθάνατο και άτρωτο. Ωστόσο, η φτέρνα όπου κρατούσε το παιδί δεν άγγιζε το νερό. Για να διαψεύσει τις προφητείες και να προστατεύσει τον Αχιλλέα, η Θέτις κατέφυγε σε διάφορες μεθόδους.Όταν ο Αχιλλέας εντάχθηκε στους Έλληνες στον Τρωικό Πόλεμο σε νεαρή ηλικία, η μητέρα του είχε μια ασπίδα φτιαγμένη από χαλκό, ασήμι και χρυσό για να τον προστατεύσει. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές της, ο Αχιλλέας χτυπήθηκε από ένα δηλητηριασμένο βέλος στο πιο αδύναμο σημείο του, τη φτέρνα του, και έχασε τη ζωή του.Ερχόμενοι στο σήμερα, η Ελλάδα υπέγραψε χθες συμφωνία 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ισραήλ για την κατασκευή ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά. Το σύστημα, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και τρία χρόνια, ονομάζεται «Αχίλλειος Ασπίδα».Σε μια εποχή που η Τουρκία σημειώνει πρόοδο στην αμυντική της βιομηχανία, καθίσταται παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία UAV και UCAV, αναπτύσσει ραγδαία τις πυραυλικές της δυνατότητες, επεκτείνει το «πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας Gökkubbe» με εγχώριους και εθνικούς πόρους και αυξάνει τη γεωπολιτική της επιρροή, η Ελλάδα χτύπησε την πόρτα του Ισραήλ.Αντί να συνεργαστεί με ευρωπαϊκές εταιρείες για το έργο, η Ελλάδα επέλεξε το Ισραήλ, με το οποίο προσπαθεί να σχηματίσει έναν άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία.Σύμφωνα με τις δηλώσεις, το 75% του έργου θα υλοποιηθεί από ισραηλινές αμυντικές εταιρείες και το υπόλοιπο 25% από την ελληνική βιομηχανία.Εάν η Ελλάδα είχε συνάψει συμφωνία όπου το 65% της παραγωγής θα γινόταν σε ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσε να λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα όπλων SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία με το Ισραήλ δεν εμπίπτει σε αυτό το πεδίο εφαρμογής.Η «Αχίλλειος Ασπίδα» προβλέπει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης δομής, επικεντρωμένης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ, μαχητικών αεροσκαφών, UAV και UCAV, με στόχο την ανάπτυξη της λιγότερο δαπανηρής και πιο αποτελεσματικής μεθόδου κατά πιθανών απειλών.Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο είναι η ενσωμάτωση των ισραηλινής κατασκευής συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας David’s Sling (εμβέλεια 150 χλμ.), Barak MX (εμβέλεια 150 χλμ.) και SPYDER με το ελληνικό σύστημα Kentavros που αναπτύχθηκε κατά των UCAV και των υφιστάμενων συστημάτων αεράμυνας, και η υποστήριξη του συστήματος με ραντάρ που θα αναπτυχθούν στα νησιά.Η Ασπίδα του Αχιλλέα , ενώ βρίσκει υποστήριξη στην Ελλάδα, αποτελεί επίσης αντικείμενο διαμάχης.Σε ένα περιβάλλον όπου συνεχίζονται οι διαμάχες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για το Αιγαίο Πέλαγος -συμπεριλαμβανομένων των ορίων της υφαλοκρηπίδας, των χωρικών υδάτων των ελληνικών νησιών, των αμφιλεγόμενων γκρίζων ζωνών και της γραμμής FIR- αλλά όπου τελικά προτιμώνται τα «ήρεμα νερά» , η Ελλάδα προτείνει την Ασπίδα του Αχιλλέα.Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάνης Βαρουφάκης, είχε επικρίνει την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη επειδή παρουσίαζε την Τουρκία ως την κύρια απειλή για την ασφάλεια και επένδυε δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα.Ο Βαρουφάκης δήλωσε : «Εάν αυτό το σύστημα καταφέρει να καταρρίψει τους μισούς τουρκικούς πυραύλους, η Άγκυρα θα εκτοξεύσει περισσότερους από τους διπλάσιους σε αντάλλαγμα», υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των εξοπλισμών.Υπάρχουν επίσης επικρίσεις στην ελληνική κοινή γνώμη ότι η κυριαρχία της χώρας έχει παραδοθεί στο Ισραήλ.Ακριβώς σε αυτό το σημείο, το Ισραήλ, το οποίο έκανε τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του με την Ελλάδα, έκανε κάποιες παραχωρήσεις στην Αθήνα. Κάνοντας κάτι που κανονικά δεν θα έκανε, συμφώνησε να δώσει στην Ελλάδα τους πηγαίους κώδικες για τα οπλικά της συστήματα.Αυτό σημαίνει ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν λάβει την εξουσιοδότηση να επεμβαίνουν άμεσα και να ενημερώνουν το λογισμικό.Στους πολέμους Ουκρανίας και Ιράν, βλέπουμε ότι τα συστήματα αεράμυνας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξουδετέρωση των πυραυλικών επιθέσεων, αλλά δεν μπόρεσαν να εξαλείψουν πλήρως την απειλή.Όταν το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ με εκατοντάδες πυραύλους και drones, ο Σιδερένιος Θόλος αποδείχθηκε ανεπαρκής και τα συστήματα αεράμυνας σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη έπρεπε να αναπτυχθούν για την προστασία του Ισραήλ.Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα συστήματα είναι αναποτελεσματικά έναντι μεγάλου όγκου ταυτόχρονων επιθέσεων με drones και πυραύλους. Αυτό είναι το αδύναμο σημείο τους.Ενώ η Ελλάδα προσπαθεί να σχηματίσει έναν άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο με το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία κάνει και αυτή τις δικές της κινήσεις.Σε ένα περιβάλλον όπου αναμένεται η έγκριση για την πώληση F-35 από τις ΗΠΑ, λαμβάνονται κρίσιμα μέτρα για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και αναπτύσσονται συνεργασίες με περιφερειακές συμμαχίες.Σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Συμμαχίας Άμυνας της Μέκκας, η οποία αποτελείται από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Κωνσταντινούπολη, θα πρέπει να ερμηνευθεί υπό αυτό το πρίσμα.