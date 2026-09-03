Η Φινλανδία ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ... και κάνει τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο!

Στη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου προχωρά η Φινλανδία, ενισχύοντας την ετοιμότητ...



Αν και αυτό το σενάριο πριν από μερικά χρόνια θα έμοιαζε περισσότερο με σενάριο ταινίας, για τους Φινλανδούς είναι μια πραγματικότητα, μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με περιστατικά με τα drones στη Λειψία και αλλού.



Η Φινλανδία διαθέτει σύνορα άνω των 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024, μαζί με τη Σουηδία, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η άμυνα της χώρας βασίζεται όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και στην ευρεία συμμετοχή των πολιτών, με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία να παραμένει βασικό στοιχείο του συστήματος ασφαλείας.







Φινλανδοί στρατιώτες μετρούν τα επίπεδα ακτινοβολίας σε καταφύγιο στο Κουόπιο της Φινλανδίας / AP Photo / Emma Burrows



Οι διοργανωτές της άσκησης υπογραμμίζουν ότι τα διδάγματα από την Ουκρανία είναι κρίσιμα. Όπως επισημαίνουν, σε πραγματικές επιθέσεις οι πολίτες μπορεί να έχουν μόνο λίγα λεπτά για να βρουν καταφύγιο, γεγονός που καθιστά σημαντική όχι μόνο την ύπαρξη μεγάλων υπόγειων εγκαταστάσεων αλλά και την πρόσβαση σε μικρότερους χώρους προστασίας κοντά στις κατοικίες. Οι διοργανωτές της άσκησης υπογραμμίζουν ότι τα διδάγματα από την Ουκρανία είναι κρίσιμα. Όπως επισημαίνουν, σε πραγματικές επιθέσεις οι πολίτες μπορεί να έχουν μόνο λίγα λεπτά για να βρουν καταφύγιο, γεγονός που καθιστά σημαντική όχι μόνο την ύπαρξη μεγάλων υπόγειων εγκαταστάσεων αλλά και την πρόσβαση σε μικρότερους χώρους προστασίας κοντά στις κατοικίες.



Άνθρωποι κάθονται σε καταφύγιο σχεδιασμένο να αντέχει σε χημικές, πυρηνικές και βιολογικές επιθέσεις, κατά τη διάρκεια άσκησης πολιτικής προστασίας στο Κουόπιο της Φινλανδίας / AP Photo / Emma Burrows Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των ενεργειακών υποδομών. Εταιρείες ηλεκτρισμού στη Φινλανδία αναφέρουν σημαντική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων μετά το 2022, ενώ έχουν καταγραφεί ύποπτες σημάνσεις κοντά σε ευάλωτα σημεία του δικτύου και εμφανίσεις drones πάνω από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.



Το μήνυμα των φινλανδικών αρχών είναι ότι σε μια σοβαρή κρίση οι πολίτες πρέπει να μπορούν να παραμείνουν αυτάρκεις για τουλάχιστον 72 ώρες, ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή πόσιμο νερό, ενισχύοντας έτσι τη συνολική ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε πιθανούς κινδύνους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των ενεργειακών υποδομών. Εταιρείες ηλεκτρισμού στη Φινλανδία αναφέρουν σημαντική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων μετά το 2022, ενώ έχουν καταγραφεί ύποπτες σημάνσεις κοντά σε ευάλωτα σημεία του δικτύου και εμφανίσεις drones πάνω από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.Το μήνυμα των φινλανδικών αρχών είναι ότι σε μια σοβαρή κρίση οι πολίτες πρέπει να μπορούν να παραμείνουν αυτάρκεις για τουλάχιστον 72 ώρες, ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή πόσιμο νερό, ενισχύοντας έτσι τη συνολική ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε πιθανούς κινδύνους.

Στη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου προχωρά η Φινλανδία, ενισχύοντας την ετοιμότητά της απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα απειλών, από κυβερνοεπιθέσεις και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές έως ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις από τη Ρωσία.Πάνω από 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους εθελοντές, φοιτητές και στρατεύσιμοι, συμμετέχουν στην άσκηση στην πόλη Κουόπιο της Φινλανδίας, ενώ εκατοντάδες διανυκτερεύουν σε καταφύγια πολιτικής προστασίας, με φόντο τις απειλές της Ρωσίας.Σύμφωνα με το Euronews, στόχος είναι οι τοπικές αρχές και οι πολίτες να εξασκηθούν στο πώς θα αντιδρούσαν σε μια πραγματική κρίση, σε μια περίοδο κατά την οποία δυτικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία για εκστρατεία σαμποτάζ και αποσταθεροποίησης στην Ευρώπη, με περιστατικά που περιλαμβάνουν πυρκαγιές, επιθέσεις σε ενεργειακές και υδροδοτικές εγκαταστάσεις και πτήσεις drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.