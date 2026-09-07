Ηλεία: Έκλεβαν σπίτια και έκρυβαν το όχημα διαφυγής στο δάσος -Χειροπέδες σε μέλος της συμμορίας

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που είχε ως στόχο τη διάπραξη κλοπών στην Ηλεία, προχώρησαν ο...



Έμπαιναν σε σπίτια πρωινές και απογευματινές ώρες



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας είχαν οργανωμένη και διαρκή δράση, πραγματοποιώντας τις κλοπές κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες.



Οι διαρρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές των Λεχαινών, της Βάρδας, της Μανολάδας και του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Για την προσέγγιση των στόχων τους και τη διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν το κλεμμένο αυτοκίνητο.



Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα κρυμμένο σε δασική έκταση στην περιοχή της Ανδραβίδας-Κυλλήνης και έθεσαν το σημείο υπό διακριτική επιτήρηση.

Επιχείρηση σύλληψης και κατάσχεση διαρρηκτικών εργαλείων



Το βράδυ της σύλληψης, ο κατηγορούμενος μετέβη στην περιοχή προκειμένου να παραλάβει το κλεμμένο όχημα. Εκεί τον περίμεναν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.



Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στους αστυνομικούς, χτυπώντας τους στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη.



Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο και στον περιβάλλοντα χώρο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί κατά τις κλοπές. Τα κλεμμένα αντικείμενα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.



Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η αστυνομική έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας είχαν οργανωμένη και διαρκή δράση, πραγματοποιώντας τις κλοπές κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες.Οι διαρρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές των Λεχαινών, της Βάρδας, της Μανολάδας και του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Για την προσέγγιση των στόχων τους και τη διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν το κλεμμένο αυτοκίνητο.Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα κρυμμένο σε δασική έκταση στην περιοχή της Ανδραβίδας-Κυλλήνης και έθεσαν το σημείο υπό διακριτική επιτήρηση.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που είχε ως στόχο τη διάπραξη κλοπών στην Ηλεία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση στοιχείων και βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι η ομάδα είχε οργανωθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2026 και δραστηριοποιούνταν σε περιοχές της Ηλείας.Οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει συνολικά 10 υποθέσεις. Πρόκειται για οκτώ διαρρήξεις σε κατοικίες, μία κλοπή αυτοκινήτου και μία κλοπή κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.Από τις συγκεκριμένες ενέργειες, τα μέλη της ομάδας φέρεται να αφαίρεσαν συνολικά 21.850 ευρώ, καθώς και κοσμήματα, τιμαλφή και εργαλεία συνολικής αξίας περίπου 28.000 ευρώ. Παράλληλα, είχαν αφαιρέσει ένα αυτοκίνητο από τον Πειραιά, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους κατά τη διάπραξη των κλοπών.Συνολικά, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της εγκληματικής ομάδας ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.