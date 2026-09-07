Μπούρδες εκατέρωθεν! Τι λέει η «Γενί Σαφάκ» για την αιφνιδιαστική επίσκεψη του αρχηγού της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα... Και τι σας λέμε εμείς...

Κανείς δεν μπορεί να σας πει, όχι με σιγουριά, αλλά ούτε καν κατά προσέγγιση, τους λόγους της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του αρχηγού της ΜΙΤ...

Κανείς δεν μπορεί να σας πει, όχι με σιγουριά, αλλά ούτε καν κατά προσέγγιση, τους λόγους της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του αρχηγού της ΜΙΤ στην Αθήνα.

Κι εμείς δεν μπήκαμε στην διαδικασία αναπαραγωγής των σεναρίων γιατί δεν θα προσέφερε σε τίποτα, αφού είμαστε βέβαιοι ότι κανένας από τους λόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνεται στους πραγματικούς λόγους του ταξιδιού του Καλίν.

Το πως προσεγγίζουν όμως τα τουρκικά μέσα αυτό το ταξίδι, έχει ενδιαφέρον, όχι για το ότι μπορεί να εμπεριέχουν αλήθειες, αλλά ως προς την επικοινωνιακή και προπαγανδιστική εκμετάλευση του θέματος από την πλευρά της τουρκίας.

Η Yeni Şafak λοιπόν, αποδίδει στον Καλίν προειδοποιήσεις για το Αιγαίο και αιχμές για τη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ, μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα

Την άμυνα των ελληνικών νησιών και τη συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ συνδέει με την πρόσφατη επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν στην Ελλάδα η Yeni Şafak. Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο επικεφαλής της ΜΙΤ μετέφερε μήνυμα πως η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει «τετελεσμένα» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επαναφέροντας τις τουρκικές αξιώσεις για τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά.

Το δημοσίευμα φέρει την υπογραφή του Γιαχιά Μποστάν και δημοσιεύθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο αρθρογράφος επικαλείται παρασκηνιακές πληροφορίες για το περιεχόμενο των επαφών, χωρίς να παραθέτει επίσημη ανακοίνωση ή απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών. Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποδίδονται στον Καλίν από την εφημερίδα.

Σύμφωνα με τη Yeni Şafak, ο διοικητής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών παρουσίασε την Άγκυρα ως πρόθυμη να διατηρήσει την επικοινωνία και να διευρύνει τη συνεργασία με την Ελλάδα. Συνόδευσε, όμως, αυτή την τοποθέτηση, κατά το δημοσίευμα, με την προειδοποίηση ότι η Τουρκία δεν θα δεχόταν μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες η ίδια θεωρεί επιζήμιες για τα συμφέροντά της.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εφημερίδα τού αποδίδει τη θέση ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος στο Αιγαίο μέσω της «στρατιωτικοποίησης των νησιών». Πρόκειται για την τουρκική αιτίαση απέναντι στην ελληνική αμυντική παρουσία, την οποία η Αθήνα απορρίπτει, επικαλούμενη τις διεθνείς συνθήκες και το δικαίωμα προστασίας της επικράτειάς της.

Η αιχμή για τη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Κατά τον Μποστάν, ο Καλίν χαρακτήρισε «λάθος δρόμο» την προσπάθεια της Αθήνας να συγκροτήσει νέα γραμμή ασφαλείας στην περιοχή μέσω του Ισραήλ.

Η ίδια στήλη αποδίδει στον επικεφαλής της ΜΙΤ και τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι διαμήνυσε πως η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει εξελίξεις που θα έθιγαν όσα η ίδια προσδιορίζει ως δικαιώματα και συμφέροντά της.

Η συνάντηση Καλίν–Δεμίρη στην Αθήνα

Η επίσκεψη του Καλίν και η συνάντησή του με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, έχουν επιβεβαιωθεί δημοσίως. Στις 3 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, μετέδωσε ότι οι επαφές είχαν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ανέφερε ως αντικείμενα τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση της συνεργασίας των υπηρεσιών

Στην τουρκική ενημέρωση περιλαμβάνονταν επίσης η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ανθρώπων. Το Anadolu έγραψε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα

Από την ελληνική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε στις 4 Σεπτεμβρίου, στο OT FORUM, ότι η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη από καιρό. Αναφέρθηκε σε συζητήσεις για τη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τη Λιβύη, τη Συρία και την οργανωμένη τρομοκρατία.

Όλα αυτά που γράφει η Γενί Σαφάκ, μπορεί να συζητήθηκαν. Άλλα πολύ άλλα λίγο. Αλλά επειδή όλα τα θέματα, έχουν άλλα κανάλια και διαύλους συζήτησης και επικοινωνίας, μέσω των Υπουργείων Εξωτερικών ή ακόμη και μέσω των Πρωθυπουργικών (Προεδρικών) γραφείων, επιστρέψτε μας να αμφιβάλουμε για ό,τι "σερβίρεται" προς τα έξω.





Πιο πολύ θα μας έπειθε το ενδεχόμενο ο Καλίν να ήρθε για να πάρει πίσω ολόκληρο κλιμάκιο της ΜΙΤ που συνελήφθη λειτουργώντας στην Ελλάδα ως συμμορία του κοινού ποινικού δικαίου...