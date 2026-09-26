Το νού σας... Τι είναι η «ιρλανδική διάβαση» και γιατί ειναι επικίνδυνο να την διασχίζουμε όταν βρέχει

Ακούμε ή διαβαζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον όρο «ιρλανδική διάβαση» και οι περισσ...

Ονομάζονται διεθνώς (ή πάντως σε πολλές χώρες) «ιρλανδικές διαβάσεις» κάποιες τρόπον τινά πρόχειρες διαβάσεις που έγιναν για να εξυπηρετουνται τα ΙΧ και τα φορτηγά σε χειμάρρους χωρίς να δαπανώνται χρήματα για πολυέξοδη κατασκευή μεγάλης γέφυρας.Ενω δηλαδή δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να κατασκευάσουν ασφαλή υψηλή γέφυρα ώστε να περνάει κάποιος τον χείμαρρο από πάνω με ασφάλεια, έριξαν άσφαλτο ώστε τα καλoκαίρια ή γενικά σε εποχές που ο χείμαρρος δεν εχει πολλά νερά, να μπορούν να τον διαβαίνουν αυτοκινητα και πεζοί.Οι ιρλανδικές διαβάσεις ΔΕΝ πρέπει να διασχίζονται όταν ο καιρός είναι βροχερός ή όταν για οιοδήποτε λόγο αρχίζει ο χείμαρρος να γεμίζει έστω και το καλοκαίρι (π.χ. λιώσιμο πάγων, μπουρίνια).Ονομάσθηκαν έτσι επειδή στον αγγλοϊρλανδικό πόλεμο οι Ιρλανδοί είχαν τέτοιες διαβάσεις που οι Βρετανοί δεν ήξεραν ότι υπήρχαν, καθώς όταν έβρεχε έστω και λίγο, η διάβαση σκεπαζόταν και γινόταν αόρατη, οπότε πίστευες ότι εκεί δεν υπήρχε πέρασμα να διαβείς τον ποταμό.Στην ιρλανδέζικη διάβαση είτε έχει γίνει μικρή ασφαλτόστρωση σε χείμαρρο (δηλαδή σε «ποτάμι» που έχει νερό μόνον όταν βρέχει) είτε έχει στηθεί ένα χαμηλό γεφύρι που εξυπηρετεί τα αυτοκίνητα όταν υπάρχει ελάχιστο νερό στο χείμαρρο.Όταν τα νερά ενός χειμάρρου περνούν πάνω από μία ιρλανδική διάβαση, είναι επικίνδυνο να περάσει κάποιος από αυτή, γιατί:- Δεν βλέπει το τσιμέντο ή την άσφαλτο και έτσι δεν μπορεί να υπολογίσει το ύψος του νερού. Πόσο μάλλον, όταν αυτό το επιχειρήσει κανείς τις νυχτερινές ώρες.- Δεν βλέπει πιθανές μεγάλες πέτρες που κουβάλησε το νερό πάνω στο οδόστρωμα και μπορούν να κάνουν ζημιά στο μέσο με το οποίο κινείται και να το ακινητοποιήσουν πάνω στη διάβαση.- Δεν αντιλαμβάνεται πιθανές φθορές στη διάβαση, (μεγάλες λακκούβες, ξήλωμα τσιμέντου ή ασφάλτου) με τα ίδια αποτελέσματα για το μέσο.- Η ιρλανδική διάβαση δεν ενδείκνυται για πέρασμα ούτε με τα ... πόδια! Μπορεί κανείς να γλιστρήσει και να είναι αδύνατο να σηκωθεί με την ορμή του νερού.Το ακόμη χειρότερο είναι να πέσει στη συνέχεια στην αντίθετη πλευρά του χειμάρρου και δεν ξέρει τι μπορεί στη συνέχεια να πέσει πάνω του από τα νερά (πέτρες, ξύλα, κλαδιά στα οποία μπορεί να μπλεχτεί κλπ).