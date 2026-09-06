Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα: Το μέτωπο πλησιάζει την πόλη, «φράγμα» με πυροσβεστικά πριν από τα σπίτια

Δραματικές ώρες ζει η Κόνιτσα, καθώς η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας έχει αναζωπυρωθεί και καίει ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας ένα εφια...





170 πυροσβέστες στη μάχη



Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 170 πυροσβέστες. Από αυτούς, οι 117 επιχειρούν με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά οχήματα, ενώ άλλοι 53 πυροσβέστες συμμετέχουν σε εννέα ομάδες Δασοκομάντος.



Στην επιχείρηση έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, η οποία παρακολουθεί από ψηλά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και δίνει στις δυνάμεις καλύτερη εικόνα για όσα συμβαίνουν στα δύσβατα σημεία.



Από αέρος πραγματοποιούν κατά διαστήματα ρίψεις συνολικά 13 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων ελικόπτερα, Canadair και Air Tractor, μέχρι το τελευταίο φως τις ημέρας, αφήνοντας έπειτα τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίσουν τη μάχη με το πύρινο μέτωπο.

Δραματικές ώρες ζει η Κόνιτσα, καθώς η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας έχει αναζωπυρωθεί και καίει ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας ένα εφιαλτικό σκηνικό. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ορεινό όγκο, ενώ οι φλόγες κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις.Η φωτιά έχει σημάνει συναγερμό στην Κόνιτσα, καθώς ένα μέτωπο μήκους περίπου μισού χιλιομέτρου κινείται προς την πόλη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν παρατάξει οχήματα κοντά στον οικισμό, δημιουργώντας ένα «φράγμα» με στόχο να σταματήσουν τις φλόγες πριν πλησιάσουν στα πρώτα σπίτια.Η μάχη που δίνεται είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει σε μεγάλη έκταση και, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πυροσβεστών, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να ανακοπεί η πορεία του.