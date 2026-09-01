Κ. Δημογλίδου: «Πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα το βρέφος στην Κυψέλη»

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, ...



Μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση



Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα περίπλοκη και πρωτοφανή ως προς τις συνθήκες και τα ευρήματα που συνεχώς προκύπτουν, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κάθε στοιχείο εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.



Παρά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής από την προανάκριση δεν προέκυψε μαρτυρία που να κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια. Όπως ανέφερε, τα μέλη της οικογένειας είχαν μιλήσει για αιφνίδιο θάνατο και υποστήριξαν ότι διατηρούσαν το βρέφος σε αυτή την κατάσταση επειδή το επιθυμούσε η μητέρα.



Το ερώτημα για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του βρέφους, αλλά και για το πού ακριβώς σημειώθηκε ο θάνατος, παραμένει ανοιχτό. «Θα πρέπει να εξεταστεί και αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται έρευνες σε περισσότερες κατοικίες.

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου να επιβεβαιώνει, μιλώντας στο ERTnews και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο, ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από δέκα μαχαιριές στο άψυχο σώμα του.Η αρμόδια Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αναμένει την ολοκληρωμένη ιατροδικαστική έκθεση, καθώς, κάτω από τις συνθήκες που βρέθηκε το βρέφος, δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου καθώς και η ηλικία του. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι κρίσιμα για τη συμπλήρωση της δικογραφίας.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, καθώς η αστυνομία είχε κληθεί αρχικά για διαφορετικό περιστατικό, που αφορούσε την οφειλή ενοικίου και την αποχώρηση των ενοίκων από το διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί, μετά από πληροφορίες που έλαβαν για πιθανή ύπαρξη και χρήση ναρκωτικών, προχώρησαν σε έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν το βρέφος. Τα ενήλικα μέλη της οικογένειας συνελήφθησαν, ενώ τα ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι, κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα Ανηλίκων, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Αττικής και βρίσκονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές παρουσιάζει και το γεγονός ότι το βρέφος φέρεται να είχε μεταφερθεί από άλλο χώρο. Η οικογένεια είχε διαμείνει για αρκετούς μήνες σε άλλη κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιήθηκε επίσης κατ’ οίκον έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν ο συγκεκριμένος χώρος συνδέεται με τον θάνατο του βρέφους.