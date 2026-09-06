Αρκάς: Το σκίτσο «γροθιά» για τους δύο πιλότους που χάθηκαν στην Τανάγρα

Με ένα συγκλονιστικό σκίτσο αποχαιρετά ο Αρκάς τους δύο χειριστές του Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Στο σκίτσο, ένα πολεμι...



Με τον δικό του χαρακτηριστικό, σιωπηλό τρόπο, ο Αρκάς αποτυπώνει το πένθος για τους δύο ανθρώπους που έφυγαν τόσο ξαφνικά, αφήνοντας πίσω τους ένα σύμβολο μνήμης και μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.





Με ένα συγκλονιστικό σκίτσο αποχαιρετά ο Αρκάς τους δύο χειριστές του Phantom που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα.Στο σκίτσο, ένα πολεμικό αεροσκάφος δεσπόζει πάνω από έναν τάφο, ενώ πάνω στο μνήμα έχει τοποθετηθεί ένα μπλε τριαντάφυλλο. Στο φόντο κυριαρχεί το πορτοκαλί, ενώ η μοναδική λέξη που συνοδεύει την εικόνα είναι ένα λιτό μαύρο «Καλημέρα».Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερα βαρύ συμβολισμό μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week, όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές. Το αεροσκάφος συνετρίβη μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κόπηκε στα δύο κατά την πρόσκρουση.