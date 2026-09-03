Με διάβημα απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό – «Ανυπόστατοι οι τουρκικοί ισχυρισμοί»

Λες και ιδρώνουν τα αυτιά των τούρκων από διαβήματα..... Με την τουρκική προκλητικότητα να επανέρχεται στο Αιγαίο, διπλωματικές πηγές ανα...

Με την τουρκική προκλητικότητα να επανέρχεται στο Αιγαίο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ, έστειλε διάβημα στην Άγκυρα, για τις ανακοινώσεις σχετικά με τα παράνομα θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό.Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Αθήνα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων, για τα οποία είχε απαντήσει σκληρά η Αθήνα και νωρίτερα.Κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί.Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.Η Ελλάδα απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.