Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη φωτιά στο Ψυχικό, φέρονται να προκάλεσαν την πυρκαγιά με κροτίδες

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, κοντά στο...



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε άμεσα την προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης, προχωρώντας σε αυτοψία στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς, συλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά.



Από την έρευνα των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. προέκυψαν στοιχεία που φέρεται να συνδέουν τρεις ανηλίκους με το περιστατικό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τρεις νεαροί προχώρησαν σε ρίψη κροτίδων, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη της ξερής φυτικής ύλης και να ξεσπάσει η φωτιά.



Οι ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.



Κατά την εξέτασή τους από τις αρμόδιες αρχές, οι τρεις ανήλικοι φέρεται να παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην πρόκληση της πυρκαγιάς και να περιέγραψαν τις ενέργειές τους πριν από την εκδήλωσή της. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την προανακριτική διαδικασία, εξέφρασαν τη μεταμέλειά τους για το περιστατικό και τις συνέπειες που προκλήθηκαν.



Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, μαζί με το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από την έρευνα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες .protothema.gr

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε υπαίθρια έκταση στα όρια του Ψυχικού, κοντά στο Άλσος Βεΐκου και την περιοχή του Γαλατσίου.