Καίγεται η Χειμμάρα: Πολλά σπίτια έχουν καεί, εκκενώθηκαν μεγάλα ξενοδοχεία, δείτε βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ στη Χειμάρα και εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα καθώς από τις φλόγες έχουν καταστραφεί αρκετά σπίτι...
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ στη Χειμάρα και εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα καθώς από τις φλόγες έχουν καταστραφεί αρκετά σπίτια, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Σύμφωνα με στοιχεία από το Euronews Albania, η φωτιά ευνοείται από τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και εξαπλώθηκε προς σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε πολυώροφα ξενοδοχεία, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πάνω από έξι σπίτια έχουν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και δεκάδες ακόμη βρίσκονται σε κίνδυνο.
Digjen 6 banesa në Himarë. #albania #Himarë #Fire pic.twitter.com/FOR5Pl5jHJ— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 4, 2026
Η εξάπλωση της φωτιάς προκάλεσε αναστάτωση και στους επισκέπτες της περιοχής. Αρκετοί τουρίστες απομακρύνθηκαν από τα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα και συγκεντρώθηκαν κοντά στη θάλασσα, στην προβλήτα της Χειμάρας, προκειμένου να προστατευθούν από την προσέγγιση των φλογών.
Παράλληλα, κάτοικοι και παραθεριστές άρχισαν να εγκαταλείπουν με τα οχήματά τους τις περιοχές που απειλούνται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να ενισχύουν την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
Ο δήμαρχος Χειμάρρας Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον ένα σπίτι που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, ενώ οι προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συνεχίζονται
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