Καίγεται η Χειμμάρα: Πολλά σπίτια έχουν καεί, εκκενώθηκαν μεγάλα ξενοδοχεία, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με στοιχεία από το Euronews Albania, η φωτιά ευνοείται από τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και εξαπλώθηκε προς σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε πολυώροφα ξενοδοχεία, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πάνω από έξι σπίτια έχουν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και δεκάδες ακόμη βρίσκονται σε κίνδυνο.Η εξάπλωση της φωτιάς προκάλεσε αναστάτωση και στους επισκέπτες της περιοχής. Αρκετοί τουρίστες απομακρύνθηκαν από τα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα και συγκεντρώθηκαν κοντά στη θάλασσα, στην προβλήτα της Χειμάρας, προκειμένου να προστατευθούν από την προσέγγιση των φλογών.