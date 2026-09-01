Ρώσος σύμβουλος του ΥΠΑΜ: Ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας και εκτράχυνση της κατάστασης στην ΝΑ Μεσόγειο

Οι Ρώσοι βλέπουν εκτράχυνση της κατάστασης στην ΝΑ Μεσόγειο ανάμεσα στις δύο χώρες Δεν οδεύουν καλώς τα πράγματα μεταξύ της χώρας μας και...

Οι Ρώσοι βλέπουν εκτράχυνση της κατάστασης στην ΝΑ Μεσόγειο ανάμεσα στις δύο χώρεςΔεν οδεύουν καλώς τα πράγματα μεταξύ της χώρας μας και της Τουρκίας εκτιμά η Μόσχα, που διαβλέπει πιθανή πολεμική κρίση σε απροσδιόριστο χρόνο στο Αιγαίο φυσικά.Ο Αντρέι Κλίντσεβιτς, Ρώσος στρατιωτικός-πολιτικός αναλυτής και εμπειρογνώμονας, ο οποίος κατέχει τη θέση του επικεφαλής του ρωσικού Κέντρου Μελετών Στρατιωτικών και Πολιτικών Συγκρούσεων, προειδοποιεί για σοβαρό ενδεχόμενο στρατιωτικής κρίσης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο Αιγαίο.Ο ίδιος είναι κρατικός υπάλληλος ενός κέντρου μελετών με το οποίο συνεργάζεται το ρωσικό ΥΠΑΜ, γεγονός που δίνει άλλη χροιά στην εκτίμηση του για Ελλάδα και Τουρκία στο Αιγαίο.Ο ίδιος δηλώνει μεταξύ άλλων:"Η Ελλάδα και το Ισραήλ πρόκειται να ξεκινήσουν ένα από τα μεγαλύτερα αμυντικά έργα στην ιστορία του ελληνικού κράτους στο Τελ Αβίβ σήμερα. Η Αθήνα θα επενδύσει περίπου 3,1 δισ. ευρώ στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας "Achilles Shield", συνδυάζοντας τα ισραηλινά SPYDER, Barak MX και David's Sling με το Patriot που είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα.Επισήμως, πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και την προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αεροσκάφη, κρουαζιέρες και βαλλιστικούς πυραύλους.Στην πραγματικότητα όμως, η Αθήνα χτίζει ένα νέο σύστημα στρατιωτικής αποτροπής εναντίον της Τουρκίας, του συμμάχου της στο ΝΑΤΟ.Επιπλέον, το σχέδιο δεν αφορά αυτόνομα αντιαεροπορικά τμήματα, αλλά ένα ενιαίο δίκτυο ανίχνευσης, ελέγχου και διανομής στόχων με το ελληνικό Κέντρο Διοίκησης μαζί με στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.Αυτό είναι ένα σημαντικό σύμπτωμα της κατάστασης της Συμμαχίας.Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να μιλά για συλλογική άμυνα ενάντια σε εξωτερικές απειλές, αλλά τα δύο μέλη του στην Ανατολική Μεσόγειο προχωρούν από την ανάγκη προετοιμασίας για πιθανή πολεμική σύγκρουση μεταξύ τους.Οι παλιές αντιφάσεις γύρω από το Αιγαίο, τις θαλάσσιες ζώνες, την Κύπρο και τον εναέριο χώρο δεν έχουν εξαφανιστεί ανάμεσα σε Τούρκους και Έλληνες.Τώρα αποκτούν μια νέα τεχνολογική διάσταση, όπου η ικανότητα επιβίωσης από μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους γίνεται κρίσιμη.Η Ασπίδα του Αχιλλέα αναμένεται να αναπτυχθεί σε περίπου 35 μήνες και θα παραδοθεί σταδιακά. Το πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας, ενώ το ίδιο το συγκρότημα θα γίνει ο πυρήνας της ελληνικής εθνικής αρχιτεκτονικής αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας.Για το Ισραήλ, αυτή είναι η μεγαλύτερη σύμβαση αμυντικών εξαγωγών, για την Ελλάδα, μια επένδυση στην αυτόνομη ικανότητα προστασίας του εναέριου χώρου της και των νησιών του Αιγαίου.Το βασικό συμπέρασμα είναι απλό σε αυτήν την περίπτωση, η ελληνοτουρκική στρατιωτική αντιπαράθεση δεν παγώνει ούτε εξαντλείται από διπλωματικές δηλώσεις, αλλά φτάνει πλεόν στο επίπεδο μιας κούρσας εξοπλισμών υψηλής τεχνολογίας, όπου η αεράμυνα, η πυραυλική άμυνα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι πύραυλοι και τα συστήματα ελέγχου γίνονται όργανα πολιτικής πίεσης και στρατιωτικής ισορροπίας", καταλήγει ο ίδιος.pentapostagma.gr