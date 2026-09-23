Ομηρία στη Νίκαια: Πώς έσωσαν την γυναίκα οι αστυνομικοί - Μάρτυρας: «Τρεις μέρες ακούμε ουρλιαχτά»

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Νίκαια στην οδό Σοφοκλέους, εξαιτίας ομηρίας σε διαμέρισμα. Συγκεκριμένα ένας...

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Νίκαια στην οδό Σοφοκλέους, εξαιτίας ομηρίας σε διαμέρισμα.Συγκεκριμένα ένας άνδρας 49 ετών κρατούσε την 44χρονη σύζυγό του για σχεδόν 45 λεπτά προκαλώντας ανησυχία στους περίοικους και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.Τελικά η γυναίκα ελευθερώθηκε από τους αστυνομικούς και ο άνδρας συνελήφθη, ωστόσο ενδιαφέρον έχει η όλη επιχείρηση.Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη ήταν εκείνη που άνοιξε στους αστυνομικούς των ΕΚΑΜ, που εισήλθαν στην πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα απελευθερώνοντας την γυναίκα και συλλαμβάνοντας τον άνδρα, όπως φαίνεται στη σχετική φωτογραφία.Τελικά όπως αποδείχτηκε ο 49χρονος δεν ήταν οπλισμένος.Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε ιστορικό με ψυχολογικά προβλήματα.Γείτονας δήλωσε ότι ακούγονται ουρλιαχτά της γυναίκας εδώ και τρεις μέρες. «Την απείλησε, την εγκλώβισε, δύο μέρες ακούμε ουρλιαχτά από τη γυναίκα. Νομίζω ο άνδρας είχε μαχαίρι. Την είχε απειλήσει, την είχε κλειδώσει στο σπίτι, ήρθαν οι ομάδες της αστυνομίας και τώρα λογικά τους έχουν αφήσει. Τρεις μέρες φωνάζει, ουρλιαχτά, πήραν τηλέφωνο οι γείτονες και τελικά απ’ ότι καταλαβαίνουμε μπήκαν μέσα. Έμεναν μαζί εδώ και χρόνια»