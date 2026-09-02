Ρομά μπλόκαραν λεωφορείο και προπηλάκισαν οδηγό στην Ακτή Μιαούλη! «Δεν ήξερα πού θα σταματήσει αυτό... Ήταν εκτός ορίωνΉταν εκτός ορίων»

Μία συνηθισμένη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά παραλίγο να μετατραπεί σε εφιάλτη για οδηγό λεωφορείου αφού Ρομά έκλεισαν το ...



Στο ύψος της Ακτής Μιαούλη, το λεωφορείο περνούσε στην αριστερή λωρίδα για να φτάσει στον τερματικό και τότε πλησίασε το αγροτικό με τέσσερις επιβαίνοντες που κατέβηκαν και άρχισαν να βρίζουν τον οδηγό, κάνοντας χειρονομίες.



«Άρχισε να με βρίζει και να λέει “γιατί κάνεις εσύ αριστερά;”. Του λέω “σε παρακαλώ προχώρα, μην το συνεχίζεις, έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο. Άρχισε μετά να με απειλεί “θα σε, θα σε” και του λέω “δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι σε κανέναν”. Τότε βγήκε από το αμάξι με τους υπόλοιπους, ήρθε ο ένας από το πλάι και οι άλλοι τρεις και προσπαθούν να δουν από πού θα μπουν» είπε ο οδηγός στον ALPHA.



Ο οδηγός παρέμεινε κλεισμένος στο λεωφορείο. Όπως είπε, μόλις είδε πως κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να τους καταγράψει. Η κίνηση αποδείχτηκε σωτήρια γιατί, όπως λέει, όταν κατάλαβαν πως τους καταγράφει, σταμάτησαν: «Μου βάραγε τα παράθυρα. Δεν ήξερα πού θα σταματήσει αυτό. Ήταν εκτός ορίων»







