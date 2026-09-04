Έμφραγμα: Τι θα νιώσετε λίγο ΠΡΙΝ σας συμβεί

Οι περισσότεροι θάνατοι από εμφράγματα προκαλούνται από κοιλιακή μαρμαρυγή της καρδιάς που εμφανίζεται πριν προλάβει ο ασθενής να φτάσει στ...













Οι περισσότεροι θάνατοι από εμφράγματα προκαλούνται από κοιλιακή μαρμαρυγή της καρδιάς που εμφανίζεται πριν προλάβει ο ασθενής να φτάσει στα Επείγοντα ενός νοσοκομείου. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν εκεί, έχουν εξαιρετικές πιθανότητες επιβίωσης. Με τη σύγχρονη θεραπεία αυτές υπερβαίνουν το 90%.Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να αναγνωρίσετε εγκαίρως στον εαυτό σας, εκείνα τα σημάδια που δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να πάθετε κάποιο έμφραγμα.Αν και ο πόνος και η δυσφορία στο στήθος είναι τα πιο κοινά συμπτώματα καρδιακής προσβολής, κάποιοι άνθρωποι δεν αισθάνονται καθόλου πόνο στο στήθος, ενώ άλλοι βιώνουν μόνο έναν ήπιο πόνο, ή ελαφριά δυσφορία. Άλλοι μπορεί να αντιμετωπίσουν μόνο ένα σύμπτωμα, ενώ ορισμένοι παρουσιάζουν έναν συνδυασμό από αυτά.Δείτε πώς “χτυπάει” προηγουμένως ένα πιθανό έμφραγμα σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα:Σαγόνι: Δυσφορία ή πόνος στο σαγόνι σας. Μπορεί να αισθάνεστε έναν πόνο ή σφίξιμο μέσα και γύρω από την κάτω γνάθο σε κάθε μία ή και στις δύο πλευρές. Αυτή η δυσφορία μπορεί να μεταδοθεί από το στήθος σας στο σαγόνι σας.Λαιμός: Δυσφορία ή πόνος στον λαιμό σας. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιγράφουν μια γενική δυσφορία στον λαιμό τους, ή αίσθημα πνιγμού ή καψίματος. Αυτή η δυσφορία μπορεί να εξαπλωθεί από το στήθος ή τους ώμους σας προς τον λαιμό σας.Ώμοι: Δυσφορία ή πόνος επάνω σε και γύρω από τον έναν ή και τους δύο ώμους σας. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιγράφουν μια αίσθηση γενικού πόνου, ένα αίσθημα βάρους ή πίεσης που απλώνεται από το στήθος τους στον ώμο τους.Πλάτη: Δυσφορία ή πόνος στην πλάτη σας. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιγράφουν μια αίσθηση ενός γενικού πόνου στην περιοχή ανάμεσα από τις δύο ωμοπλάτες τους. Αυτή η δυσφορία μπορεί να μεταδοθεί από το στήθος σας στην πλάτη σας.Χέρια: Δυσφορία, πόνος, αίσθημα βάρους ή αδυναμία σε ένα, ή και στα δύο χέρια. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιγράφουν αίσθημα δυσφορίας, μούδιασμα, ή μυρμήγκιασμα στο αριστερό τους χέρι. Αυτή η δυσφορία μπορεί να εξαπλωθεί από το στήθος σας στο χέρι σας.Εκτός από αυτά τα σημεία στο σώμα, λίγο ΠΡΙΝ από ένα έμφραγμα, μπορεί επίσης να αισθανθείτε και τα παρακάτω συμπτώματα:ΝαυτίαΖαλάδα“Κρύος” ιδρώταςΔυσκολία στην αναπνοή