Έμφραγμα: Τι θα νιώσετε λίγο ΠΡΙΝ σας συμβεί

Οι περισσότεροι θάνατοι από εμφράγματα προκαλούνται από κοιλιακή μαρμαρυγή της καρδιάς που εμφανίζεται πριν προλάβει ο ασθενής να φτάσει στ...
Οι περισσότεροι θάνατοι από εμφράγματα προκαλούνται από κοιλιακή μαρμαρυγή της καρδιάς που εμφανίζεται πριν προλάβει ο ασθενής να φτάσει στα Επείγοντα ενός νοσοκομείου. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν εκεί, έχουν εξαιρετικές πιθανότητες επιβίωσης. Με τη σύγχρονη θεραπεία αυτές υπερβαίνουν το 90%.
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να αναγνωρίσετε εγκαίρως στον εαυτό σας, εκείνα τα σημάδια που δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να πάθετε κάποιο έμφραγμα.
Αν και ο πόνος και η δυσφορία στο στήθος είναι τα πιο κοινά συμπτώματα καρδιακής προσβολής, κάποιοι άνθρωποι δεν αισθάνονται καθόλου πόνο στο στήθος, ενώ άλλοι βιώνουν μόνο έναν ήπιο πόνο, ή ελαφριά δυσφορία. Άλλοι μπορεί να αντιμετωπίσουν μόνο ένα σύμπτωμα, ενώ ορισμένοι παρουσιάζουν έναν συνδυασμό από αυτά.
Δείτε πώς “χτυπάει” προηγουμένως ένα πιθανό έμφραγμα σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα:
Σαγόνι: Δυσφορία ή πόνος στο σαγόνι σας. Μπορεί να αισθάνεστε έναν πόνο ή σφίξιμο μέσα και γύρω από την κάτω γνάθο σε κάθε μία ή και στις δύο πλευρές. Αυτή η δυσφορία μπορεί να μεταδοθεί από το στήθος σας στο σαγόνι σας.
Λαιμός: Δυσφορία ή πόνος στον λαιμό σας. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιγράφουν μια γενική δυσφορία στον λαιμό τους, ή αίσθημα πνιγμού ή καψίματος. Αυτή η δυσφορία μπορεί να εξαπλωθεί από το στήθος ή τους ώμους σας προς τον λαιμό σας.
Ώμοι: Δυσφορία ή πόνος επάνω σε και γύρω από τον έναν ή και τους δύο ώμους σας. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιγράφουν μια αίσθηση γενικού πόνου, ένα αίσθημα βάρους ή πίεσης που απλώνεται από το στήθος τους στον ώμο τους.
Πλάτη: Δυσφορία ή πόνος στην πλάτη σας. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιγράφουν μια αίσθηση ενός γενικού πόνου στην περιοχή ανάμεσα από τις δύο ωμοπλάτες τους. Αυτή η δυσφορία μπορεί να μεταδοθεί από το στήθος σας στην πλάτη σας.
Χέρια: Δυσφορία, πόνος, αίσθημα βάρους ή αδυναμία σε ένα, ή και στα δύο χέρια. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιγράφουν αίσθημα δυσφορίας, μούδιασμα, ή μυρμήγκιασμα στο αριστερό τους χέρι. Αυτή η δυσφορία μπορεί να εξαπλωθεί από το στήθος σας στο χέρι σας.
Εκτός από αυτά τα σημεία στο σώμα, λίγο ΠΡΙΝ από ένα έμφραγμα, μπορεί επίσης να αισθανθείτε και τα παρακάτω συμπτώματα:
Ναυτία
Ζαλάδα
“Κρύος” ιδρώτας
Δυσκολία στην αναπνοή
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