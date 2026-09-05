Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με «τηλεφωνικό κέντρο» στο Ζεφύρι – Εξαπατούσαν πολίτες ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές, με το πρόσχημα του υπαλλήλου του Δ...





Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές, με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή του λογιστή, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζεφύρι Αττικής.Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση.Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου, μια οργανωμένη δομή με διακριτούς ρόλους, μεταξύ άλλων «διευθυντικά στελέχη», «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες».Οι «τηλεφωνητές» πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων σε πολίτες και, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα προκειμένου να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Στη συνέχεια, οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν ή αφαιρούσαν τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας.Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε ο χώρος που χρησιμοποιούσε η οργάνωση ως «τηλεφωνικό κέντρο», ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκαν εννέα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μικρή ποσότητα τιμαλφών και 6.500 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ενός σωλήνα που είχε συνδεθεί απευθείας με την αποχέτευση οικίας, προκειμένου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να απορρίπτονται τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους.Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η κατά περίπτωση εμπλοκή των κατηγορουμένων σε τέσσερις παρόμοιες περιπτώσεις. Σε μία από αυτές, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2026 σε περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, η λεία ανήλθε περίπου στις 150.000 ευρώ.