Απειλές Μεντβέντεφ για πλήγματα στο Βερολίνο και προς Ευρωπαίους ηγέτες που «επισκέπτονται το Κίεβο με το τρένο»

Νέα απειλητική ανάρτηση κατά της Γερμανίας και της Δύσης έκανε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της Ρωσί...



«Με τους τρομοκράτες δεν διαπραγματεύεσαι»



Ακόμη, ο Μεντβέντεφ αναφέρθηκε επίσης στις απειλές που, όπως υποστήριξε, έχουν διατυπωθεί από την ουκρανική πλευρά σχετικά με την πολιτική αεροπορία στον ρωσικό εναέριο χώρο.



Όπως ανέφερε, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη χαρακτηρίσει τις ενέργειες αυτές ως «αίτημα του καθεστώτος των Μπαντεριστών για κρατική τρομοκρατία».



«Με τους τρομοκράτες δεν διαπραγματεύεσαι και απαντάς στις ενέργειές τους με αντίποινα», έγραψε.



Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι κάθε τρομοκρατική ενέργεια έχει «χορηγούς», υποδεικνύοντας ως τέτοιους τους ηγέτες δυτικών χωρών και, κυρίως, ευρωπαϊκών κρατών.



Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Μεντβέντεφ έκανε μια νέα έμμεση απειλή, σημειώνοντας ότι «συχνά ταξιδεύουν με τρένο στο Κίεβο», σε μια προφανή αναφορά στους Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέπτονται την ουκρανική πρωτεύουσα.



Αναλυτικά η ανάρτηση Μεντβέντεφ:



«Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Ρωσία για μια μη αποδεδειγμένη επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δεδομένης της νεοναζιστικής και έντονα ρωσοφοβικής πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή γερμανική ηγεσία, η «κατασκευασμένη» αυτή δολιοφθορά αποτελεί την ηπιότερη μορφή τιμωρίας για τα όσα έχει κάνει. Αξίζουν ένα άμεσο πλήγμα σε όλες τις γερμανικές εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται για την κλίκα των Μπαντεριστών και, πολύ πιθανόν, σε ορισμένους ακόμη στόχους στο Βερολίνο.



Όσο για τις απειλές του παράφρονα κλόουν (σ.σ. σαφής αναφορά στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι) κατά της πολιτικής αεροπορίας στον ρωσικό εναέριο χώρο, ο Ρώσος πρόεδρος τις έχει ήδη χαρακτηρίσει ως ένδειξη ότι το καθεστώς των Μπαντεριστών προσανατολίζεται προς την κρατική τρομοκρατία. Με τους τρομοκράτες δεν γίνονται διαπραγματεύσεις, στις ενέργειές τους απαντάς με αντίποινα.



Και, φυσικά, κάθε μορφή τρομοκρατίας έχει και τους χορηγούς της. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτοί είναι οι ηγέτες των δυτικών χωρών, και κυρίως των ευρωπαϊκών.



Και αυτοί συχνά ταξιδεύουν με τρένο προς το Κίεβο…».

Νέα απειλητική ανάρτηση κατά της Γερμανίας και της Δύσης έκανε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μέσω Telegram, με αφορμή τις κατηγορίες του Βερολίνου για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.Ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι η Γερμανία «κατηγόρησε τη Ρωσία για μια μη αποδεδειγμένη επίθεση» στο αεροδρόμιο και χαρακτήρισε την υπόθεση «κατασκευασμένη δολιοφθορά».Σε ανάρτησή του στο Telegram, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της γερμανικής κυβέρνησης, την οποία κατηγόρησε για «νεοναζιστική» και «φανατικά ρωσοφοβική» πολιτική, και υποστήριξε ότι η Γερμανία «αξίζει ένα άμεσο πλήγμα» στις εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται για την Ουκρανία«Αξίζουν ένα άμεσο πλήγμα σε όλες τις γερμανικές εγκαταστάσεις παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού για την κλίκα των Μπαντεριστών» (σ.σ. μια πολιτικά φορτισμένη και υποτιμητική έκφραση που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τη ρωσική κρατική ρητορική και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εκάστοτε φιλοδυτική κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας. Η λέξη Μπαντεριστής προέρχεται από το όνομα του Στεπάν Μπαντέρα. Ο Μπαντέρα ήταν ο ηγέτης της ριζοσπαστικής, εθνικιστικής πτέρυγας της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών (OUN-B) κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου), έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ πιθανό» να υπάρξουν πλήγματα και «σε ορισμένα άλλα σημεία στο Βερολίνο».