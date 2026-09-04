ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ στα πλαστικά που χρησιμοποιείται...;;; Δείτε ΠΟΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ και τι σημαίνουν...

























Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί και τα σύμβολα επάνω στα πλαστικά δοχεία; Γνωρίζατε ότι, αν και η χρήση όλων των πλαστικών θα πρέπει να περιορίζεται στο μέτρο του δυνατού, μερικά είναι πιο ασφαλή από άλλα;Ήρθε η ώρα να μάθετε κάποια πράγματα για τα διάφορα πλαστικά που χρησιμοποιείτε σε ποτά και τροφές κάθε μέρα και τι αντίκτυπο έχουν όχι μόνο για εσάς, αλλά και για το περιβάλλον.Κάθε πλαστικό δοχείο ή μπουκάλι έχει ένα σύμβολο ανακύκλωσης. Το σύμβολο αυτό είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 7, μέσα σε ένα τρίγωνο. Αυτά τα σύμβολα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις τοξικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο πλαστικό, το πόσο πιθανό είναι το συγκεκριμένο πλαστικό να βγάλει κάποιες από αυτές τις ουσίες στο περιεχόμενό του (δηλαδή στις τροφές και στα ποτά που περιέχει), το κατά πόσο είναι βιοδιασπώμενο πλαστικό και, τελικά, πόσο ασφαλές είναι για την υγεία σας.Σε γενικές γραμμές, στα πλαστικά δοχεία, θα πρέπει να αποφεύγετε δύο χημικά: την δισφαινόλη-Α και τις φθαλικές ενώσεις. Και οι δύο αυτές χημικές ουσίες παρεμβαίνουν στην ορμονική λειτουργία του οργανισμού. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τις επιβλαβείς επιπτώσεις της δισφαινόλης-Α. Οι φθαλικές ενώσεις γενικά θεωρούνται πιο ασφαλείς, συγκριτικά με τη δισφαινόλη-Α. Παρόλα αυτά, είναι σώφρον να τις αποφεύγετε και τις δύο. Το αν ένα πλαστικό δοχείο περιέχει δισφαινόλη-Α, ή φθαλικές ενώσεις, εξαρτάται από τον τύπο του. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον τύπο του πλαστικού σε ένα δοχείο κοιτάζοντας τον κωδικό ανακύκλωσης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά επάνω στο δοχείο (συνήθως στην βάση του).Ποια πλαστικά τάπερ και μπουκάλια είναι επικίνδυνα και ποια ασφαλή για την υγεία σαςΤύπος 1: Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο - Μην το επαναχρησιμοποιείτεΣυνήθως θα το βρείτε σε μπουκάλια για νερό, για χυμούς, για σάλτσες σαλάτας, για φυτικά έλαια και για στοματικό διάλυμα. Το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο είναι ελαφρύ, καθαρό και λείο. Κατασκευάζεται με σκοπό για μία μόνο χρήση. Αν και δεν περιέχει δισφαινόλη-Α, ή φθαλικές ενώσεις, περιέχει αντιμόνιο, μια πιθανή καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο. Επίσης, επιβλαβή βακτήρια μπορεί να “γαντζωθούν” και να αναπτυχθούν επάνω σε αυτό, καθώς το χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά. Τα δοχεία από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο έχουν το σύμβολο "PET" πάνω τους.Τύπος 2: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας – ΑσφαλέςΕίναι ένα σχετικά άκαμπτο πλαστικό που θα το βρείτε συνήθως σε πλαστικά δοχεία για γάλα, για απορρυπαντικά, σε τσάντες για την κατάψυξη και σε πλαστικές σακούλες τροφίμων. Τα πλαστικά αυτά δεν περιέχουν δισφαινόλη-Α, ούτε φθαλικές ενώσεις. Δεν είναι γνωστό αν περιέχουν άλλες επιβλαβείς χημικές ουσίες. Τα δοχεία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας έχουν το σύμβολο "HDPE" σε αυτά.Τύπος 3: Πολυβινυλοχλωρίδιο - Επικίνδυνο (περιέχει φθαλικές ενώσεις)Το πολυβινυλοχλωρίδιο περιέχει φθαλικές ενώσεις που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αναπαραγωγής στον άνθρωπο. Αυτός ο τύπος πλαστικού μπορεί να είναι διαυγής και εύκαμπτος, αλλά και πιο σκούρος και άκαμπτος. Πλαστικά δοχεία τροφίμων, που συνήθως κατασκευάζονται με πολυβινυλοχλωρίδιο, είναι τα μπουκάλια για χυμούς φρούτων, για μαγειρικό λάδι και για τις διαυγείς/διάφανες πλαστικές συσκευασίες τροφίμων. Τα πλαστικά δοχεία με πολυβινυλοχλωρίδιο έχουν το σύμβολο "V" επάνω τους.Τύπος 4: Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας – ΑσφαλέςΘα το βρείτε συνήθως σε συσκευασίες για κατεψυγμένα τρόφιμα σε μπουκάλια που συμπιέζονται επειδή είναι εύκαμπτο και ανθεκτικό σε διαλύτες. Δεν περιέχει καμία από τις γνωστές επιβλαβείς χημικές ουσίες. Τα πλαστικά δοχεία πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας έχουν το σύμβολο "LDPE" επάνω τους.Τύπος 5: Πολυπροπυλένιο – ΑσφαλέςΤα δοχεία πολυπροπυλενίου δεν εκλύουν επιβλαβείς χημικές ουσίες στα τρόφιμα ή τα υγρά που αποθηκεύονται μέσα σε αυτά. Αυτά τα πλαστικά θα τα βρείτε συνήθως σε συσκευασίες για γιαούρτι, για φάρμακα και για κέτσαπ, μουστάρδα κλπ. Είναι εύκαμπτο, σκληρό και ημιδιαφανές πλαστικό και έχει υψηλή αντοχή σε διαλύτες. Τα δοχεία πολυπροπυλενίου έχουν το σύμβολο "PP" επάνω τους.Τύπος 6: Πολυστυρένιο - ΕπικίνδυνοΤο πολυστυρένιο (polysterene) είναι το Styrofoam, το οποίο είναι πασίγνωστο για την δυσκολία στο να ανακυκλωθεί και, ως εκ τούτου, είναι κακό για το περιβάλλον. Αυτό το είδος πλαστικού δημιουργεί επίσης κίνδυνο για την υγεία, απορροφώντας δυνητικά τοξικά χημικά, ειδικά όταν θερμαίνεται. Τα περισσότερα προγράμματα ανακύκλωσης δεν το δέχονται καν προς επεξεργασία. Το πολυστυρένιο βρίσκεται στις πλαστικές θήκες για τα CD, στις καρτέλες για τα αυγά, στους δίσκους για το κρέας, στα πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης κ.α. Όταν ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται σε καρτέλες αυγών, αγωγούς εξαερισμού, μονώσεις και σε αφρώδη πλαστικά κομμάτια που βάζουμε ως παραγέμισμα σε άλλες συσκευασίες.Τύπος 7: Πολυανθρακικό - ΕπικίνδυνοΘα πρέπει να αποφεύγετε τα πλαστικά δοχεία με αυτή την ουσία, διότι ενδέχεται να περιέχουν δισφαινόλη-Α, η οποία εκλύεται σταδιακά στα περιεχόμενά τους. Αυτά τα πλαστικά έχουν συχνά το σύμβολο "Υ", ή και την αναγραφή “Other” επάνω τους. Θα τα βρείτε σε μεγάλα μπουκάλια για νερό ψυγείου, σε σκληρά, επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια για νερό και σε πλαστικές κούπες καφέ. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν πολυανθρακικό για αυτά τα προϊόντα, επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να θρυμματιστεί.