«Έλα να μας γνωρίσεις»: Το εντυπωσιακό βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους στη ΔΕΘ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Ενιαίο Διακλαδικό Περίπτερο, που συνδυάζει το επιχειρησιακό και τε...







Η φετινή παρουσία έχει έντονα διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά μη επανδρωμένα συστήματα και τεχνολογίες anti-drone, εξομοιωτές μαχητικών αεροσκαφών, πλοίων και αρμάτων, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, ρομποτικά συστήματα, μέσα Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και εξοπλισμό και δυνατότητες αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πτυχές του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.



Ειδικότερα, συμμετοχή θα έχουν και τα 3 Επιτελεία – ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, ενώ θα λάβει μέρος και η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, καθώς και η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) με το Κινητό της Επιχειρησιακό Κέντρο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», αλλά και τα μαλινουά XAVI και XAVIER, οι πρώτοι στρατιωτικοί εκπαιδευμένοι σκύλοι από την ΕΜΑΚ για αποστολές Έρευνας – Διάσωσης σε αστικό και ορεινό περιβάλλον.



Παρουσία θα έχουν επίσης η Διακλαδική Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ) και οι Στρατιωτικές Σχολές, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες —και ιδιαίτερα στους νέους— να ενημερωθούν για τη στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τις δυνατότητες φοίτησης και σταδιοδρομίας.



Στόχος είναι το κοινό να μπορεί όχι μόνο να δει τον εξοπλισμό, αλλά και να αλληλεπιδράσει μαζί του, καθώς και να γνωρίσει από κοντά την αποστολή, τις δυνατότητες και τους ανθρώπους των σύγχρονων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Μπορείτε να δείτε από κοντά όλα όσα έχουν ετοιμάσει οι Ένοπλες Δυνάμεις για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Περίπτερο 6. Το ωράριο λειτουργίας τις καθημερινές είναι 16:00–22:00, ενώ για το Σαββατοκύριακο θα είναι 10:00–22:00.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Ενιαίο Διακλαδικό Περίπτερο, που συνδυάζει το επιχειρησιακό και τεχνολογικό στοιχείο και προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει από κοντά το έργο, τις δυνατότητες και τους ανθρώπους τους, μέσα από το μήνυμα: «Έλα να μας γνωρίσεις».Με ένα εντυπωσιακό βίντεο το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στη φετινή ΔΕΘ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά τις δυνατότητες τους και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις τους.