Το πρώτο αναβαθμισμένο Advanced AH-64A+ του Ελληνικού Στρατού αποκαλύπτεται! (ΦΩΤΟ)

Επίσημη πρώτη εμφάνιση του πρώτου αναβαθμισμένου επιθετικού ελικοπτέρου Advanced AH-64A+ με αριθμό «ΕΣ 1019» στην αεροπορική βάση της Ταν...



Αξίζει να σημειωθεί, ότι το B-Kit αποτελεί εναλλάξιμο/μεταφερόμενο εξοπλισμό μεταξύ ελικοπτέρων που διαθέτουν την απαιτούμενη και εγκεκριμένη A-Kit διαμόρφωση και τις αντίστοιχες διεπαφές για την εγκατάστασή του.









Το πρώτο αναβαθμισμένο Advanced AH-64+ (φωτ. Δημ. Δημητρακόπουλος).

Επίσημη πρώτη εμφάνιση του πρώτου αναβαθμισμένου επιθετικού ελικοπτέρου Advanced AH-64A+ με αριθμό «ΕΣ 1019» στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, δηλαδή, στην 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ). Ο συνεργάτης και φίλος Δημήτρης Δημητρακόπουλος (11Aviation) ήταν εκεί στο πλαίσιο της spotters day «Athens Flying Week» και μας προσφέρει τις πρώτες φωτογραφίες!Το πρόγραμμα της «περιορισμένης αναβάθμισης» των ηλεκτροπτικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τέσσερα ελικόπτερα έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες και τις απαιτούμενες δοκιμές, εδάφους και πτητικές, ενώ στο πέμπτο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και το αμέσως χρονικό διάστημα προγραμματίζεται η εκτέλεση των πτητικών δοκιμών. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της ενσωμάτωσης του οπλικού συστήματος SPIKE NLOS, όπως έχει αναφέρει το DP, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του A-Kit από τεχνικό προσωπικό της αναδόχου εταιρίας Rafael Advanced Defence Systems, στο πρώτο ελικόπτερο.Μετά την έγκριση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΕΣΑΑ), θα γίνει η εγκατάσταση του B-Kit, θα ακολουθήσουν δοκιμές, εδάφους και πτητικές συμπεριλαμβανομένων και βολών ημέρα και νύχτα. Μετά δε την εκ νέου υποβολή του σχετικού φακέλου, θα εκδοθούν τα πιστοποιητικά αξιοπλοϊμότητας από την ΕΣΑΑ. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν, ότι οι δοκιμαστικές βολές δεν θα διεξαχθούν πριν τον προσεχή Νοέμβριο. Πιο ρεαλιστικό όμως είναι το σενάριο της διεξαγωγής τους τον Ιανουάριο του 2027.Οι εργασίες εγκατάστασης του A-Kit άρχισαν μετά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διήρκεσαν κατ΄ εκτίμηση περίπου τρεις εβδομάδες. Αναμένεται η επιστροφή τους, ώστε μετά την έγκριση από την ΕΣΑΑ να ξεκινήσουν οι εργασίες (εγκατάσταση A-Kit & B-Kit) και στα υπόλοιπα οκτώ ελικόπτερα Advanced AH-64A για την ενσωμάτωση του οπλικού συστήματος SPIKE NLOS.Υπενθυμίζεται, ότι ως A-Kit (ή Group A Kit) χαρακτηρίζονται οι μόνιμες υποδομές, οι καλωδιώσεις και οι δομικές τροποποιήσεις που εγκαθίστανται στο ελικόπτερο. Αποτελεί δε τη βάση που επιτρέπει τη μετέπειτα υποδοχή, διασύνδεση και λειτουργία του κύριου εξοπλισμού αναβάθμισης / τροποποίησης που κατ’ αντιστοιχία ονομάζεται B-Kit. Δηλαδή, του συνόλου εξοπλισμού αποστολής και υποσυστημάτων που εγκαθίστανται στο ελικόπτερο Advanced AH-64A, αξιοποιώντας τις μόνιμες υποδομές και διεπαφές του A-Kit.