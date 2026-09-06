Εντυπωσιακή άσκηση της ΕΚΑΜ στην 90η ΔΕΘ με σενάριο ένοπλης ληστείας

Ο δράστης ληστείας κατευθύνεται στους χώρους της ΔΕΘ. Είναι βαριά οπλισμένος και έχει οχυρωθεί σε κτήριο. Η Άμεση Δράση αποκλείει την περ...

Ο δράστης ληστείας κατευθύνεται στους χώρους της ΔΕΘ. Είναι βαριά οπλισμένος και έχει οχυρωθεί σε κτήριο. Η Άμεση Δράση αποκλείει την περιοχή και την επιχείρηση αναλαμβάνει η ΕΚΑΜ.Πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ, μαζί με τον Spot, τον ρομποτικό σκύλο της Αστυνομίας, παίρνουν εντολή να επέμβουν και να συλλάβουν τον ληστή που έχει ταμπουρωθεί σε αποθήκη.Πρόκειται για το σενάριο της εντυπωσιακής επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.Ο Spot ανοίγει την πόρτα και μεταδίδει ζωντανή εικόνα από το εσωτερικό του χώρου. Ο δράστης, περικυκλωμένος, πετά το όπλο στο έδαφος και ο ρομποτικός σκύλος το απομακρύνει. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ εισβάλλουν στον χώρο, ακινητοποιούν τον δράστη και τον συλλαμβάνουν.Την επίδειξη παρακολούθησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον οποίο ο Spot παρέδωσε ένα καπέλο της ΕΚΑΜ. Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, δώρισε στον πρωθυπουργό μία υδρόγειο με τις 38 αστυνομικές υπηρεσίες που συμμετέχουν στο δίκτυο ATLAS.«Οι ανάγκες τρέχουν, γι’ αυτό εμείς θέλουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο να αλλάζουμε και να αλλάζουμε με τέτοιο τρόπο που να οδηγούμε την Αστυνομία να είναι πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη, πιο ωφέλιμη στην υπηρεσία των πολιτών. Και ένα στοιχείο από αυτά είναι η τεχνολογία», τονίστηκε κατά την παρουσίαση.https://www.ert.gr/webtv/live-uni/vod/dt-uni-vod.php?f=2026/ert3/themata-ert3/09/05-16-33-ekam.mp4&bgimg=https://www.ertnews.gr/wp-content/uploads/2026/09/05-16-33-ekam_2.jpgΣτο δίκτυο ATLAS συμμετέχουν η ελληνική ΕΚΑΜ και ακόμη 37 αστυνομικές υπηρεσίες. Ο Spot είναι ο ρομποτικός σκύλος της ομάδας ATLAS, διαθέτει κάμερες αλλά και ειδική λαβή και χρησιμοποιείται από τις χώρες του δικτύου κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς.Το φετινό περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, με σύνθημα «Καινοτομούμε για την ασφάλεια», παρουσιάζει στο κοινό δράσεις και μέσα των υπηρεσιών της.Μεταξύ αυτών και ένα εργαστήριο πλαστογραφίας, όπου παρουσιάζεται ο σύγχρονος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εξέταση διαβατηρίων, χαρτονομισμάτων και άλλων εγγράφων ασφαλείας. Με τη βοήθεια στερεοσκοπικού εξοπλισμού και μεγέθυνσης, οι εξεταστές μπορούν να εντοπίσουν το είδος της εκτύπωσης, αλλοιώσεις, ίχνη και άλλα κρίσιμα στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση μιας πλαστογραφίας.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην οδική ασφάλεια, με στόχο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να παραμένει η περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Μόνο το πρώτο οκτάμηνο του 2026 η Τροχαία πραγματοποίησε 1,7 εκατομμύρια αλκοτέστ.«Αντιλαμβάνονται όλοι ότι όταν έχουμε έξοδο το Σάββατο βράδυ, την Παρασκευή βράδυ, δεν πίνουμε. Ότι αυτός που οδηγεί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ. Έχει μειωθεί η κατανάλωση του αλκοόλ, αλλά έτσι πρέπει να γίνει, προκειμένου να σώσουμε, να διασώσουμε ζωές», επισημάνθηκε.Παράλληλα, παρουσιάστηκε το έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει εξιχνιάσει 1.381 υποθέσεις με 5.141 κατηγορούμενους. Πραγματοποιήθηκαν 3.015 συλλήψεις, ενώ 800 από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν.Ρεπορτάζ: Δέσποινα Κρητικού - ERTNEWS