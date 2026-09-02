Αυτές είναι οι 5 φάσεις πριν την Έναρξη ενός Πολέμου... Γιατί πρέπει είμαστε σε διαρκή επιφυλακή και ετοιμότητα!









πρώτα, μυστικές συζητήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη,

στη συνέχεια διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις,

ακολουθούν πολεμικές ασκήσεις υψηλού κόστους,

το επόμενο στάδιο είναι οι προειδοποιητικές βολές

και μετά ακολουθεί η όποια επίθεση.

Με άλλα λόγια ήθελαν να προκαλέσουν ένα θερμό επεισόδιο χωρίς όμως να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Αυτά τα σχέδια τα απέρριψαν οι Τούρκοι στρατηγοί σύμφωνα με την Welt.Γιατί όμως η στρατιωτική ηγεσία απέρριψε το αίτημα Ερντογάν;Την απάντηση την έδωσε και πάλι το δημοσίευμα της Welt (τουλάχιστον βάσει των δικών της πληροφοριών και της δικής της οπτικής γωνίας)Όπως ανέφερε η συντάκτρια του άρθρου στην Die Welt, Μάριον Σέντκερ, όταν προετοιμάζεται για πόλεμο, ο στρατός ακολουθεί μια ακολουθία βημάτων:Σύμφωνα πάντα με την Welt, η Τουρκία βρισκοταν στη φάση 2, δηλαδή των στρατιωτικών γυμνασίων και εισερχόταν στην φάση 3, των πολεμικών γυμνασίων ή «ελιγμών πολέμου», καθώς στα τέλη Αυγούστου το ναυτικό της πήρε θέση, ενώ στις επόμενες δύο εβδομάδες ξεκινουσε μεγάλη στρατιωτική άσκηση βορειοδυτικά της Κύπρου.Ερμηνεύοντας τις κινήσεις Ερντογάν η Welt έγραφε ότι η σταδιακή διαμάχη του για το φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο έχει μόνο έναν σκοπό: να εξασφαλίσει την εξουσία του και να ενώσει τους Τούρκους πίσω του.Ο μετασχηματισμός της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η ανακάλυψη ενός φερόμενου προσοδοφόρου πεδίου φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα που είχε ήδη βρεθεί το 2004 και η κόντρα με την Ελλάδα είναι οι ψηφίδες ενός σχεδίου μέσω του οποίου θέλει να αποσπάσει την προσοχή του τουρκικού λαού από το να στραφεί εναντίον του.