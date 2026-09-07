Ηλιούπολη: Συνελήφθη 33χρονος πορνοστάρ γιατί είχε βγάλει στο «κλαρί» δύο 16χρονες

Στη σύλληψη ενός 33χρονου influencer και πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών προχώρησαν οι Αρχές στην Ηλιούπολη, καθώς κατηγορείται ότι είχε σ...

Στη σύλληψη ενός 33χρονου influencer και πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών προχώρησαν οι Αρχές στην Ηλιούπολη, καθώς κατηγορείται ότι είχε στρατολογήσει δύο 16χρονα κορίτσια με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.Ο 33χρονος συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από έρευνα ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος.Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση του φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, με τον κατηγορούμενο να αναλαμβάνει να βρίσκει πελάτες για τις δύο ανήλικες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους, αποκομίζοντας ο ίδιος οικονομικό όφελος.Οι αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένουΌπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 33χρονος φέρεται να αναρτούσε ηλεκτρονικές αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου.Στις αγγελίες χρησιμοποιούνταν φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών, ενώ αναγραφόταν και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου.Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν μαζί του και ο ίδιος αναλάμβανε να κανονίζει τις συναντήσεις.Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 33χρονος φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς.Στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ βρέθηκαν επίσης 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζειΣε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων.Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη την κατηγορία της μαστροπείας κατά συρροή, καθώς και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.Μετά τη σύλληψή του, ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από επισταμένες έρευνες, δυνάμει εντάλματος, την 5-9-2026, 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.»Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για: 1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση, 2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες, 3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, 4) μαστροπεία κατά συρροή, 5) βία κατά υπαλλήλων και 6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.»Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.»Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου.»Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.»Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και -45- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.»Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».