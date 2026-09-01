Μυστήριο στα έγκατα της Γης: Εντοπίστηκαν έξι άγνωστες μέχρι σήμερα «περίεργες» δομές 2.900 χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας



Ένα σχηματικό διάγραμμα που δείχνει πώς τα διάφορα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν μέσα στη Γη, από την εστία ενός σεισμού (αστέρι) έως έναν σεισμικό σταθμό στην επιφάνεια (τρίγωνο). Τα κύματα εκτρέπονται κοντά στο όριο πυρήνα-μανδύα (CMB). Τα πρόδρομα κύματα PKP περνούν μέσα από τον υγρό εξωτερικό πυρήνα, αλλά όχι από τον στερεό εσωτερικό πυρήνα, και φτάνουν στους ανιχνευτές πριν από τα κύματα PKIKP. (Guan et al., J. Geophys. Res. Solid Earth, 2026



Είναι κάπως περίπλοκο αν το σκεφτεί κανείς: Στροβιλιζόμαστε στο διάστημα πάνω σε έναν βράχο που ταυτόχρονα περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Και περίπου 2.900 χιλιόμετρα (1.800 μίλια) κάτω από τα πόδια σας, ο στερεός αλλά παχύρρευστος μανδύας της Γης δίνει τη θέση του στον υγρό εξωτερικό πυρήνα του πλανήτη.



Καθώς αυτά τα στρώματα αναδεύονται αργά, παρασύροντας το ένα το άλλο λόγω της θερμότητας, η κίνησή τους ολισθαίνει, πιέζει και παραμορφώνει τον φλοιό της Γης — το λεπτό στρώμα πάνω στο οποίο ζούμε.



Παραδόξως, αυτή η δυναμική κίνηση είναι μέρος του λόγου για τον οποίο αυτός ο πλανήτης αποτελεί ένα εξαιρετικό μέρος για μια μεγάλη ποικιλία ζωής.



Αυτή η κίνηση όμως κρύβει και κινδύνους, ειδικά για εμάς τους ανθρώπους και τις τσιμεντένιες πόλεις μας. Επομένως, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κινούνται τα σπλάχνα της Γης δεν αποτελεί απλώς επιστημονική περιέργεια.



Μας βοηθά επίσης να παραμένουμε πιο ασφαλείς από σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές.



Ωστόσο, αυτοί οι ίδιοι οι σεισμοί αποτελούν και ένα χρήσιμο εργαλείο για τους γεωλόγους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τις εσωτερικές αναταράξεις της Γης για να χαρτογραφήσουν το εσωτερικό του πλανήτη μας, σε βάθη που τα γεωτρύπανα δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν.



Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Solid Earth, ερευνητές από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών χρησιμοποίησαν ένα πρόγραμμα μηχανικής μάθησης για να κοσκινίσουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια καταγραφές σεισμών, οι οποίες συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια τριάμισι δεκαετιών.



Αποκάλυψαν σχεδόν 175.000 ασθενή σεισμικά σήματα που φανερώνουν απροσδόκητες δομές μικρής κλίμακας κοντά στο όριο μεταξύ του μανδύα και του πυρήνα της Γης.



«Ανακαλύψαμε επίσης έξι περιοχές που είναι πιθανό να φιλοξενούν σημαντικές ετερογένειες οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν, παρέχοντας σαφείς στόχους προτεραιότητας για μελλοντική εξερεύνηση του βαθύ εσωτερικού της Γης», γράφουν οι ερευνητές στην επιστημονική τους εργασία. Ένα σχηματικό διάγραμμα που δείχνει πώς τα διάφορα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν μέσα στη Γη, από την εστία ενός σεισμού (αστέρι) έως έναν σεισμικό σταθμό στην επιφάνεια (τρίγωνο). Τα κύματα εκτρέπονται κοντά στο όριο πυρήνα-μανδύα (CMB). Τα πρόδρομα κύματα PKP περνούν μέσα από τον υγρό εξωτερικό πυρήνα, αλλά όχι από τον στερεό εσωτερικό πυρήνα, και φτάνουν στους ανιχνευτές πριν από τα κύματα PKIKP. (Guan et al., J. Geophys. Res. Solid Earth, 2026Είναι κάπως περίπλοκο αν το σκεφτεί κανείς: Στροβιλιζόμαστε στο διάστημα πάνω σε έναν βράχο που ταυτόχρονα περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Και περίπου 2.900 χιλιόμετρα (1.800 μίλια) κάτω από τα πόδια σας, ο στερεός αλλά παχύρρευστος μανδύας της Γης δίνει τη θέση του στον υγρό εξωτερικό πυρήνα του πλανήτη.Καθώς αυτά τα στρώματα αναδεύονται αργά, παρασύροντας το ένα το άλλο λόγω της θερμότητας, η κίνησή τους ολισθαίνει, πιέζει και παραμορφώνει τον φλοιό της Γης — το λεπτό στρώμα πάνω στο οποίο ζούμε.Παραδόξως, αυτή η δυναμική κίνηση είναι μέρος του λόγου για τον οποίο αυτός ο πλανήτης αποτελεί ένα εξαιρετικό μέρος για μια μεγάλη ποικιλία ζωής.Αυτή η κίνηση όμως κρύβει και κινδύνους, ειδικά για εμάς τους ανθρώπους και τις τσιμεντένιες πόλεις μας. Επομένως, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κινούνται τα σπλάχνα της Γης δεν αποτελεί απλώς επιστημονική περιέργεια.Μας βοηθά επίσης να παραμένουμε πιο ασφαλείς από σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές.Ωστόσο, αυτοί οι ίδιοι οι σεισμοί αποτελούν και ένα χρήσιμο εργαλείο για τους γεωλόγους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τις εσωτερικές αναταράξεις της Γης για να χαρτογραφήσουν το εσωτερικό του πλανήτη μας, σε βάθη που τα γεωτρύπανα δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν.Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Solid Earth, ερευνητές από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών χρησιμοποίησαν ένα πρόγραμμα μηχανικής μάθησης για να κοσκινίσουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια καταγραφές σεισμών, οι οποίες συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια τριάμισι δεκαετιών.Αποκάλυψαν σχεδόν 175.000 ασθενή σεισμικά σήματα που φανερώνουν απροσδόκητες δομές μικρής κλίμακας κοντά στο όριο μεταξύ του μανδύα και του πυρήνα της Γης.«Ανακαλύψαμε επίσης έξι περιοχές που είναι πιθανό να φιλοξενούν σημαντικές ετερογένειες οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν, παρέχοντας σαφείς στόχους προτεραιότητας για μελλοντική εξερεύνηση του βαθύ εσωτερικού της Γης», γράφουν οι ερευνητές στην επιστημονική τους εργασία.











Τα “κύματα-κατάσκοποι” που φωτίζουν τα σκοτεινά έγκατα του πλανήτη



Το αποτέλεσμα είναι ένας ολοκληρωμένος παγκόσμιος χάρτης αυτών των βαθιών δομών – ο οποίος αποκαλύπτει ότι ορισμένα από τα παράξενα χαρακτηριστικά που έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες στον πυθμένα του μανδύα ενδέχεται να είναι πολύ πιο εκτεταμένα από ό,τι θεωρούταν μέχρι σήμερα.



Η μελέτη επικεντρώθηκε σε έναν ειδικό τύπο σεισμικών κυμάτων που ονομάζονται πρόδρομα κύματα PKP.



Πρόκειται για ασθενή κύματα που φτάνουν λίγο πριν από πολύ ισχυρότερα σεισμικά κύματα (PKIKP). Όταν εκδηλώνεται ένας σεισμός, τόσο τα ισχυρότερα όσο και τα ασθενέστερα κύματα ταξιδεύουν μέσα στη Γη. Ωστόσο, εάν ορισμένα από αυτά τα κύματα συναντήσουν μικρές παραλλαγές στο υλικό κοντά στο όριο πυρήνα-μανδύα, μπορούν να διασκορπιστούν και να ακολουθήσουν ελαφρώς διαφορετικές διαδρομές.



Τα διασκορπισμένα κύματα PKP, τα οποία περνούν μέσα από τον υγρό εξωτερικό πυρήνα αλλά όχι από τον στερεό εσωτερικό πυρήνα, μπορούν στη συνέχεια να φτάσουν πριν από το κύριο σήμα PKIKP.



Έτσι, μέσω της ανάλυσης των χρόνων άφιξης των κυμάτων, αυτά τα πρόδρομα κύματα PKP μπορούν να “φανερώσουν” ασυνήθιστες δομές βαθιά στο εσωτερικό του πλανήτη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα κύματα είναι εξαιρετικά ασθενή — και ο εντοπισμός τους μέσα σε εκατομμύρια καταγραφές σεισμών αποτελεί ένα πραγματικά τιτάνιο έργο.



Παραδοσιακά, οι ερευνητές έπρεπε να εξετάζουν τις σεισμικές καταγραφές χειροκίνητα, αναζητώντας αυτά τα ίχνη PKP, κάτι που αποτελεί μια αργή και επίπονη εργασία. Επιπλέον, οι επιστήμονες δεν συμφωνούσαν πάντα για το αν ένα σήμα ήταν ένας πραγματικός πρόδρομος σεισμός.



Έτσι, οι ερευνητές εκπαίδευσαν ένα σύστημα βαθιάς μάθησης (deep learning) για να κάνει τον αρχικό έλεγχο, γεγονός που τους επέτρεψε να εξετάσουν εκατομμύρια σεισμικές κυματομορφές από σχεδόν 5.000 σεισμούς που σημειώθηκαν μεταξύ 1990 και 2024.



Ο αλγόριθμος ταξινόμησε πρώτα τις καταγραφές με βάση την ποιότητά τους και στη συνέχεια προσδιόρισε αν περιείχαν πρόδρομα κύματα PKP.Το σημαντικό είναι ότι οι ερευνητές έλεγξαν χειροκίνητα και διόρθωσαν τα λάθη του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, εισάγοντας στη συνέχεια τα διορθωμένα παραδείγματα πίσω στον αλγόριθμο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης.



Τελικά, το σύστημα εντόπισε 174.929 υψηλής ποιότητας πρόδρομα σήματα PKP — αριθμός υπερδεκαπλάσιος από το σύνολο όλων των προηγούμενων μελετών μαζί.



Η τεράστια αύξηση των παρατηρήσεων έχει μεγάλη σημασία, καθώς οι παλαιότεροι χάρτες του πυθμένα του μανδύα έτειναν να δείχνουν σχετικά απομονωμένες, φαινομενικά τυχαίες δομές.



Με το διευρυμένο σύνολο δεδομένων, οι ερευνητές μπόρεσαν να διακρίνουν ότι ορισμένα από αυτά τα “μπαλώματα” στην πραγματικότητα συνδέονται, σχηματίζοντας πολύ μεγαλύτερες, συνεχείς ζώνες.

Αυτές οι δομές ενδέχεται να έχουν παραδόξως αρχαία προέλευση.



Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ορισμένες από αυτές τις δομές θα μπορούσαν να σχετίζονται με υλικό που παρασύρθηκε βαθιά στο εσωτερικό της Γης λόγω της διαδικασίας της υποβύθισης.



Σύμφωνα με έρευνα του 2023, υπάρχει μια ποικιλία υλικών στον βαθύ μανδύα, “όπως ο ηπειρωτικός φλοιός, τα ιζήματα, ο ωκεάνιος φλοιός και πρωτογενή υλικά του μανδύα”. Ενδέχεται μάλιστα να υπάρχουν ακόμη και τα υπολείμματα του ουράνιου σώματος που θεωρείται ότι δημιούργησε τη Σελήνη, όταν αυτό προσέκρουσε στη Γη.



Υπό τις συνθήκες τεράστιας πίεσης και θερμοκρασίας που επικρατούν στο όριο πυρήνα-μανδύα, το υλικό αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί χημικά, να υποστεί ορυκτούς μετασχηματισμούς ή να λιώσει μερικώς, δημιουργώντας θύλακες ή δομές με πολύ διαφορετικές φυσικές ιδιότητες από τον περιβάλλοντα μανδύα.



Ερμηνεύοντας τα ευρήματά τους με προσοχή, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δομές μικρής κλίμακας που εντόπισαν ενδέχεται να είναι “θερμοχημικοί σωροί” (thermochemical piles).



Αυτοί φαίνεται πως έχουν διαμορφωθεί από κάποιον συνδυασμό υπολειμμάτων υποβυθιζόμενων πλακών από πολλαπλά επεισόδια του παρελθόντος, τοπικής μερικής τήξης, ορυκτών μεταπτώσεων και αλληλεπιδράσεων με τις γνωστές “γιγαντιαίες σταγόνες” (giant blobs) που ονομάζονται μεγάλες επαρχίες χαμηλής ταχύτητας εγκάρσιων κυμάτων (LLSVPs).



Αυτές οι δομές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο μανδύας, καθώς και το πόσο θερμό γίνεται το μάγμα κάτω από ένα ηφαίστειο ή κατά μήκος μιας μεσοωκεάνιας ράχης (δεδομένου ότι τα διαφορετικά πετρώματα θερμαίνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες).



Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να καθορίσει το εάν θα συμβεί μια έκρηξη ή το πόσο σφοδρή θα είναι — μια πληροφορία εξαιρετικά χρήσιμη για εμάς. Ενδέχεται μάλιστα να μας αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία για διάφορα επιστημονικά ερωτήματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκαν οι τεκτονικές πλάκες, αλλά και οι ανισορροπίες στο μαγνητικό πεδίο της Γης.



Σεισμοί με ταυτοποιημένα πρόδρομα κύματα PKP που ταξίδεψαν από την εστία (ροζ αστέρια) προς τους ανιχνευτές των σεισμικών δικτύων (μπλε τρίγωνα). (Guan et al., J. Geophys. Res. Solid Earth, 2026)Τα “κύματα-κατάσκοποι” που φωτίζουν τα σκοτεινά έγκατα του πλανήτηΤο αποτέλεσμα είναι ένας ολοκληρωμένος παγκόσμιος χάρτης αυτών των βαθιών δομών – ο οποίος αποκαλύπτει ότι ορισμένα από τα παράξενα χαρακτηριστικά που έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες στον πυθμένα του μανδύα ενδέχεται να είναι πολύ πιο εκτεταμένα από ό,τι θεωρούταν μέχρι σήμερα.Η μελέτη επικεντρώθηκε σε έναν ειδικό τύπο σεισμικών κυμάτων που ονομάζονται πρόδρομα κύματα PKP.Πρόκειται για ασθενή κύματα που φτάνουν λίγο πριν από πολύ ισχυρότερα σεισμικά κύματα (PKIKP). Όταν εκδηλώνεται ένας σεισμός, τόσο τα ισχυρότερα όσο και τα ασθενέστερα κύματα ταξιδεύουν μέσα στη Γη. Ωστόσο, εάν ορισμένα από αυτά τα κύματα συναντήσουν μικρές παραλλαγές στο υλικό κοντά στο όριο πυρήνα-μανδύα, μπορούν να διασκορπιστούν και να ακολουθήσουν ελαφρώς διαφορετικές διαδρομές.Τα διασκορπισμένα κύματα PKP, τα οποία περνούν μέσα από τον υγρό εξωτερικό πυρήνα αλλά όχι από τον στερεό εσωτερικό πυρήνα, μπορούν στη συνέχεια να φτάσουν πριν από το κύριο σήμα PKIKP.Έτσι, μέσω της ανάλυσης των χρόνων άφιξης των κυμάτων, αυτά τα πρόδρομα κύματα PKP μπορούν να “φανερώσουν” ασυνήθιστες δομές βαθιά στο εσωτερικό του πλανήτη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα κύματα είναι εξαιρετικά ασθενή — και ο εντοπισμός τους μέσα σε εκατομμύρια καταγραφές σεισμών αποτελεί ένα πραγματικά τιτάνιο έργο.Παραδοσιακά, οι ερευνητές έπρεπε να εξετάζουν τις σεισμικές καταγραφές χειροκίνητα, αναζητώντας αυτά τα ίχνη PKP, κάτι που αποτελεί μια αργή και επίπονη εργασία. Επιπλέον, οι επιστήμονες δεν συμφωνούσαν πάντα για το αν ένα σήμα ήταν ένας πραγματικός πρόδρομος σεισμός.Έτσι, οι ερευνητές εκπαίδευσαν ένα σύστημα βαθιάς μάθησης (deep learning) για να κάνει τον αρχικό έλεγχο, γεγονός που τους επέτρεψε να εξετάσουν εκατομμύρια σεισμικές κυματομορφές από σχεδόν 5.000 σεισμούς που σημειώθηκαν μεταξύ 1990 και 2024.Ο αλγόριθμος ταξινόμησε πρώτα τις καταγραφές με βάση την ποιότητά τους και στη συνέχεια προσδιόρισε αν περιείχαν πρόδρομα κύματα PKP.Το σημαντικό είναι ότι οι ερευνητές έλεγξαν χειροκίνητα και διόρθωσαν τα λάθη του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, εισάγοντας στη συνέχεια τα διορθωμένα παραδείγματα πίσω στον αλγόριθμο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης.Τελικά, το σύστημα εντόπισε 174.929 υψηλής ποιότητας πρόδρομα σήματα PKP — αριθμός υπερδεκαπλάσιος από το σύνολο όλων των προηγούμενων μελετών μαζί.Η τεράστια αύξηση των παρατηρήσεων έχει μεγάλη σημασία, καθώς οι παλαιότεροι χάρτες του πυθμένα του μανδύα έτειναν να δείχνουν σχετικά απομονωμένες, φαινομενικά τυχαίες δομές.Με το διευρυμένο σύνολο δεδομένων, οι ερευνητές μπόρεσαν να διακρίνουν ότι ορισμένα από αυτά τα “μπαλώματα” στην πραγματικότητα συνδέονται, σχηματίζοντας πολύ μεγαλύτερες, συνεχείς ζώνες.Αυτές οι δομές ενδέχεται να έχουν παραδόξως αρχαία προέλευση.Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ορισμένες από αυτές τις δομές θα μπορούσαν να σχετίζονται με υλικό που παρασύρθηκε βαθιά στο εσωτερικό της Γης λόγω της διαδικασίας της υποβύθισης.Σύμφωνα με έρευνα του 2023, υπάρχει μια ποικιλία υλικών στον βαθύ μανδύα, “όπως ο ηπειρωτικός φλοιός, τα ιζήματα, ο ωκεάνιος φλοιός και πρωτογενή υλικά του μανδύα”. Ενδέχεται μάλιστα να υπάρχουν ακόμη και τα υπολείμματα του ουράνιου σώματος που θεωρείται ότι δημιούργησε τη Σελήνη, όταν αυτό προσέκρουσε στη Γη.Υπό τις συνθήκες τεράστιας πίεσης και θερμοκρασίας που επικρατούν στο όριο πυρήνα-μανδύα, το υλικό αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί χημικά, να υποστεί ορυκτούς μετασχηματισμούς ή να λιώσει μερικώς, δημιουργώντας θύλακες ή δομές με πολύ διαφορετικές φυσικές ιδιότητες από τον περιβάλλοντα μανδύα.Ερμηνεύοντας τα ευρήματά τους με προσοχή, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δομές μικρής κλίμακας που εντόπισαν ενδέχεται να είναι “θερμοχημικοί σωροί” (thermochemical piles).Αυτοί φαίνεται πως έχουν διαμορφωθεί από κάποιον συνδυασμό υπολειμμάτων υποβυθιζόμενων πλακών από πολλαπλά επεισόδια του παρελθόντος, τοπικής μερικής τήξης, ορυκτών μεταπτώσεων και αλληλεπιδράσεων με τις γνωστές “γιγαντιαίες σταγόνες” (giant blobs) που ονομάζονται μεγάλες επαρχίες χαμηλής ταχύτητας εγκάρσιων κυμάτων (LLSVPs).Αυτές οι δομές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο μανδύας, καθώς και το πόσο θερμό γίνεται το μάγμα κάτω από ένα ηφαίστειο ή κατά μήκος μιας μεσοωκεάνιας ράχης (δεδομένου ότι τα διαφορετικά πετρώματα θερμαίνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες).Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να καθορίσει το εάν θα συμβεί μια έκρηξη ή το πόσο σφοδρή θα είναι — μια πληροφορία εξαιρετικά χρήσιμη για εμάς. Ενδέχεται μάλιστα να μας αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία για διάφορα επιστημονικά ερωτήματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκαν οι τεκτονικές πλάκες, αλλά και οι ανισορροπίες στο μαγνητικό πεδίο της Γης.





Οι έξι νέες ζώνες (Β1-Β6) που εντοπίστηκαν σε αυτή την ανάλυση είναι πιθανό να περιέχουν “βαθιά εδραζόμενους σκεδαστές” (deep-seated scatterers), οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν μέσα στη Γη. (Guan et al., J. Geophys. Res. Solid Earth, 2026)



Ο νέος χάρτης αναδεικνύει έξι περιοχές οι οποίες είχαν ερευνηθεί ελάχιστα από προηγούμενες μελέτες πρόδρομων κυμάτων PKP και πλέον φαίνεται να αποτελούν πολλά υποσχόμενους στόχους για στενότερη διερεύνηση.



Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιοχές κάτω από την Ευρασία σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, την Κεντρική Ασία και τον Νότιο Ατλαντικό.



Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτές οι περιοχές θα πρέπει τώρα να αποτελέσουν προτεραιότητα για μελλοντικές μελέτες υψηλότερης ανάλυσης, με τη χρήση πολλαπλών τύπων σεισμικών κυμάτων.



“Καθώς ο κατάλογος συνεχίζει να επεκτείνεται, η υψηλής ανάλυσης χωροχρονική του κάλυψη θα… προωθήσει τη βελτίωση των δομικών μοντέλων μικρής κλίμακας του κατώτατου μανδύα και θα προσφέρει ολοένα και πιο πλούσιους περιορισμούς για την εμβάθυνση της κατανόησής μας σχετικά με τη γεωδυναμική κατάσταση του βαθύ εσωτερικού της Γης”, καταλήγει η ομάδα.



Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Solid Earth. enikos.gr

