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Συναγερμός για 26χρονο Ρομά κρατούμενο που απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών – Έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του

Σεπτεμβρίου 08, 2026

  Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές, μετά την απόδραση ενός 26χρονου κρατούμενου, το μεσημέρι της Τρίτης (8/9), από το ...

 



Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές, μετά την απόδραση ενός 26χρονου κρατούμενου, το μεσημέρι της Τρίτης (8/9), από το Εφετείο Αθηνών.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πώς ο 26χρονος Ρομά κατάφερε να αποδράσει από το Εφετείο, χωρίς να γίνει έγκαιρα αντιληπτός.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ διενεργούν έρευνες για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψή του.

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