Συναγερμός για 26χρονο Ρομά κρατούμενο που απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών – Έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές, μετά την απόδραση ενός 26χρονου κρατούμενου, το μεσημέρι της Τρίτης (8/9), από το ...

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές, μετά την απόδραση ενός 26χρονου κρατούμενου, το μεσημέρι της Τρίτης (8/9), από το Εφετείο Αθηνών.Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πώς ο 26χρονος Ρομά κατάφερε να αποδράσει από το Εφετείο, χωρίς να γίνει έγκαιρα αντιληπτός.Δυνάμεις της ΕΛΑΣ διενεργούν έρευνες για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψή του.