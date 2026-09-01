Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Χούπης Στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών... «Έτοιμοι για κάθε αποστολή»



Εκκαθάριση οικίας με στρατιωτικό σκύλο Ειδικών Δυνάμεων



Μεταξύ των αντικειμένων που παρουσιάστηκαν ήταν και η εκκαθάριση οικίας με τη συνδρομή στρατιωτικού σκύλου Ειδικών Δυνάμεων, αναδεικνύοντας το εύρος και τον ρεαλισμό της εκπαίδευσης που πραγματοποιείται στο ΚΕΑΠ.



Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών μάχης στο πλαίσιο του Tactical Combat Casualty Care (TCCC), ενός ιδιαίτερα κρίσιμου αντικειμένου για την επιβίωση και περίθαλψη τραυματία στο πεδίο επιχειρήσεων.



Υψηλό φρόνημα και επιχειρησιακή ετοιμότητα



Κατά την επίσκεψη του Στρατηγού Δημητρίου Χούπη διαπιστώθηκαν η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, το υψηλό φρόνημα και το ιδιαίτερα απαιτητικό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων.



Η συνεχής και ρεαλιστική εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα της επιχειρησιακής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, με το προσωπικό να προετοιμάζεται καθημερινά για την εκτέλεση κάθε αποστολής, όπου και όποτε απαιτηθεί.





Η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών και στο ΚΕΑΠ υπογραμμίζει παράλληλα τη βαρύτητα που δίνεται τόσο στις Ειδικές Δυνάμεις όσο και στη νέα φιλοσοφία αξιοποίησης και ουσιαστικής εκπαίδευσης της Εφεδρείας.

Του Ηλία Προύφα - kranosgr.comΙδιαίτερη έμφαση κατά την επίσκεψη δόθηκε στην «Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία», με Εφέδρους να εκπαιδεύονται σε αντικείμενα Ειδικών Δυνάμεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και της δυνατότητας άμεσης αξιοποίησής τους όταν απαιτηθεί.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες υψηλών απαιτήσεων, ενώ παράλληλα εκπαιδευόμενοι του ΚΕΑΠ πραγματοποίησαν αντικείμενα καταδρομών, διέλευσης στίβων και εμποδίων.