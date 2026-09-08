«ΤΗΝ ΣΚΕΛΕΑΝ ΚΡΑΤΩ ΩΣ ΠΕΙΣΤΗΡΙΟΝ» Η Αναφορά του Ενομωτάρχη ΖΟΥΛΑΧΜΑΚΗ το 1894, που έπιασε στα πράσσα «ΕΡΩΤΟΜΑΝΕΣ» ΖΕΥΓΟΣ

Η αναφορά του Ενωματάρχη Μιχαήλ Ζουλαχμάκη προς τον Αρχηγό της Χωροφυλακής το 1894 φανερώνει τα ήθη και τα έθιμα μιας άλλης εποχής, κα...





Η αναφορά του Ενωματάρχη Μιχαήλ Ζουλαχμάκη προς τον Αρχηγό της Χωροφυλακής το 1894 φανερώνει τα ήθη και τα έθιμα μιας άλλης εποχής, καθώς και την αντιμετώπιση του έρωτα από τις αρχές του τόπου.Διαβάστε την εξιστόρηση του αστυνομικού οργάνου όταν «έπιασε στα πράσα» ένα παράνομο ζευγάρι.