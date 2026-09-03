Ένας 17χρονος και ένας 16χρονος πίσω από την κλοπή 8.000 ευρώ από σπίτι στη Λέσβο

Εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία υπόθεση κλοπής σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή της Θερμής στη Λέσβο, με τις Αρχές να ταυτοποιούν δύο ανήλικ...



Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.



Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι φέρεται να έδρασαν από κοινού και να εισήλθαν στην οικία από ανασφάλιστη είσοδο.



Από το εσωτερικό του σπιτιού αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 8.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της έρευνας, κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί.



Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος γονέα των δύο ανηλίκων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.



Το προανακριτικό έργο πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, η οποία συνεχίζει τη διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία υπόθεση κλοπής σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή της Θερμής στη Λέσβο, με τις Αρχές να ταυτοποιούν δύο ανήλικους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση.