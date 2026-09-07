Σε παντουρκικό δίκτυο, όλα τα κανάλια απειλούν με ΠΟΛΕΜΟ την Ελλάδα για τυχόν επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια! Αφορμή ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ

Βασικό θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια, όπως μεταδίδει απ...

Βασικό θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.Χθες στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα για τα 12 μίλια». Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, και υπογράμμισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί.Όπως είπε, η βασική διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Για τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι πρόκειται για πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν στην πράξη την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.Σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει «όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία».Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά δεν πρόκειται να συζητήσει ζητήματα που η ελληνική πολιτεία θεωρεί «μη ζητήματα».«Αν η Ελλάδα πάει στα 12 μίλια, υπάρχει η απόφαση για την αιτία πολέμου (casus belli). Θα βγει ο στόλος μας στο Αιγαίο»Ο στρατιωτικός αναλυτής Κεμάλ Ολτσάρ ανέφερε: «Επομένως, όταν μιλάμε για 3, 6 ή 12 ναυτικά μίλια, το 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έλαβε μια απόφαση και εξέδωσε μια ανακοίνωση. Είπε προς την Ελλάδα ότι, εάν ανακηρύξει 12 ναυτικά μίλια, αυτό αποτελεί casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Επομένως, εάν η Ελλάδα, όπως ανέφερε προηγουμένως ο Ουτσάτεκιν, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα, αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά πάνω σε αυτό. Υπάρχει απόφαση της Βουλής. Πρέπει αμέσως να κηρύξουμε πόλεμο. Αυτό είναι το πρώτο.» Εάν γίνει αυτό, τότε, με βάση το casus belli και τη σχετική απόφαση του 1995, θα πρέπει αμέσως εδώ η Διοίκηση της Στρατιάς Αιγαίου, η Διοίκηση της 1ης Στρατιάς, η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας και η Διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού να ενεργήσουν από κοινού. Οι σχετικές ασκήσεις έχουν ήδη γίνει εδώ και πολύ καιρό. Καταρχάς, ποια είναι η αιτιολογία; Η αιτιολογία των 12 ναυτικών μιλίων, σωστά; Τώρα, μέχρι το σημείο όπου αναφέρεται ότι φτάνουν τα 12 μίλια, θα εισέλθει το δικό μας Πολεμικό Ναυτικό. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η επιπλέον ζώνη των 6 μιλίων μεταξύ των 6 και των 12 μιλίων. Θα θέσει αμέσως εκείνη την περιοχή υπό αποκλεισμό. Διότι εκεί δεν είναι δικό σου έδαφος. Δεν είναι περιοχή στην οποία μπορείς να ασκήσεις την κυριαρχία σου».Τούρκοι αναλυτές: Αυτό θα είναι αιτία πολέμου, η Τουρκία δεν αστειεύεται»Παρουσιάστρια CNN TURK: «Ο Μητσοτάκης λέει ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια όποτε το θελήσουμε. Κύριε καθηγητά Τζοσκούν, θα ήθελα να σας δώσω τον λόγο. και αναφέρει την δήλωση Μητσοτάκη: «Στο θέμα των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Τουρκία. Η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως και τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε και με τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο».Τζοσκούν Μπασμπούγ, στρατιωτικός αναλυτής: «Τώρα, ας του κάνουμε κι εμείς μια υπενθύμιση. Η Τουρκία λέει ότι, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Ας το υπενθυμίσουμε λοιπόν. Η Τουρκία δεν αστειεύεται καθόλου σε αυτό το θέμα».Παρουσιάστρια Haber Global: Υπάρχουν ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Ο Μητσοτάκης έκανε τις προάλλες εκτενείς δηλώσεις για πολλά θέματα, από τις σχέσεις με την Τουρκία, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τις αμυντικές δαπάνες και τις επερχόμενες εκλογές. Σε λίγο θα καταλάβετε τι εννοώ. Ας δούμε. Είπε ότι «μαζεύονται σύννεφα» και ότι οι διεθνείς σχέσεις… Έχουμε εδώ τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Θα σας ρωτήσω: τι σημαίνουν αυτές οι δηλώσεις; «Οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων γίνονται ολοένα και πιο ταραγμένες. Γι’ αυτό πλησιάζει μια κρίσιμη στιγμή, πλησιάζουμε σε ένα σημείο καμπής». Ας δούμε και τη συνέχεια. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι «τότε θα φανεί αν η Ελλάδα θα είναι ανάμεσα σε εκείνους που θα παραμείνουν όρθιοι, αντιστεκόμενοι στις καταιγίδες, ή αν θα παρασυρθεί μαζί με εκείνους που δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν εγκαίρως στη δίνη των εξελίξεων». Από πού προέκυψε αυτή η δήλωση; Τι σημαίνει «κρίσιμη στιγμή»; Όταν λέει «πλησιάζει μια κρίσιμη στιγμή, πλησιάζουμε σε ένα σημείο καμπής», τι εννοεί; Ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι γνωστές συμφωνίες με το Ισραήλ και λοιπά, οι αμυντικές συνεργασίες κ.λπ. Μήπως κάνει αυτές τις δηλώσεις παίρνοντας θάρρος από εκεί; Τι λέτε;Oυγούρ Οζγκιοκέρ, αναλυτής Διεθνών Σχέσεων: «Δηλαδή, όπως το καταλαβαίνω εγώ, λέει ότι πλησιάζει ο πόλεμος, ότι ο πόλεμος με την Τουρκία πλησιάζει. Ότι πλέον ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Εμείς άλλωστε αυτό λέγαμε από την αρχή. Δεν είναι κάτι καινούργιο».